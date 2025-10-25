New York își alege primarul: Zohran Mamdani, tânărul favorit al stângii democrate

New York, cel mai mare oraș al Statelor Unite, începe sâmbătă votul pentru alegerea noului primar, iar numele care se conturează ca favorit este Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, ales local din aripa stângă a Partidului Democrat, informează AFP.

În acest weekend începe votul anticipat prin corespondență pentru toți alegătorii înscriși pe listele electorale, o opțiune care le permite newyorkezilor să-și exprime votul fără a merge la urne pe 4 noiembrie, ziua oficială a scrutinului.

Mamdani, reprezentant al cartierului Queens în Adunarea statului New York, a câștigat surprinzător alegerile primare din iunie și se află acum în fruntea sondajelor. Naturalizat american în 2018, fiul unor intelectuali din diaspora indiană este musulman, socialist revendicat și critic fervent al politicilor lui Donald Trump privind economia și migrația.

Într-un oraș cu 8,5 milioane de locuitori, unul dintre cele mai scumpe din lume, Mamdani și-a construit campania pe promisiunea unui New York mai „abordabil”, cu locuințe cu chirie controlată, transport public accesibil și creșe gratuite.

Fostul guvernator al statului, Andrew Cuomo, o figură a establishmentului democrat, candidează acum ca independent după ce a fost învins în primare. De partea republicanilor, Curtis Sliwa, în vârstă de 71 de ani, se află mult în urma celor doi în sondaje.

Trei sondaje realizate în octombrie indică un avantaj de 11-13 puncte procentuale pentru Mamdani față de Cuomo, cu 46-52% din intențiile de vot. Sliwa este creditat cu doar 11-15%.

Recent, primarul în exercițiu, Eric Adams, a oferit susținerea sa lui Cuomo, după ce și-a retras candidatura, afectat de un mandat marcat de acuzații de corupție și de sondaje nefavorabile.

Mamdani a fost etichetat de critici drept „extremist” pentru pozițiile sale anterioare împotriva poliției „rasiste” și pentru susținerea cauzei palestiniene, ceea ce a stârnit temeri în comunitatea evreiască din oraș. Trump a comentat ironic, calificându-l pe Mamdani drept „comunist” și amenințând că va interveni de la Casa Albă.

Profesorul Lincoln Mitchell de la Universitatea Columbia estimează că, deși este posibil ca Cuomo să-l recupereze pe Mamdani, șansele sunt reduse: „El nu ține pasul cu New Yorkul modern. Alarmismul și atitudinea sa dură nu mai conving mulți alegători”.

Sprijinul recent al lui Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, oferă însă legitimitate centrului partidului și îl ajută pe Mamdani să-și consolideze poziția.

În timp ce unii sugerează retragerea lui Sliwa pentru a crea un front comun împotriva lui Mamdani, candidatul preferă să rămână în cursă și să-și continue campania.