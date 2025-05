Monden Filmele și serialele care apar în luna mai pe Netflix. Lista cu toate lansările







În luna mai, Netflix oferă o selecție variată de filme și seriale, abordând teme ce includ iubirea, acțiunea, reflecția și drama. Lista interesantă și este deja disponibilă pentru abonați.

Începând cu 1 Mai, Netflix va lansa seria „The Four Seasons”. Această poveste emoționantă și plină de umor explorează dinamica dintre șase prieteni vechi, în contextul în care unul dintre cupluri se află pe cale să se despartă, avându-i în rolurile principale pe Tina Fey și Steve Carell.

În aceeași lună, va fi disponibil și al patrulea volum din seria animată „Love, Death & Robots”, care cuprinde zece scurtmetraje realizate de Tim Miller, ce îmbină elemente de science fiction cu accente de groază și fantezie. De asemenea, va fi lansată seria „Sirens”, cu Julianne Moore, Milly Alcock și Meghann Fahy în rolurile principale.

Următoarea producție este „Dept. Q”, o adaptare a romanului omonim scris de autorul danez Jussi Adler-Olsen, realizată de echipa din spatele celebrei serii „The Queen's Gambit”.

De asemenea, filmul „Nonnas” este o comedie ce urmărește povestea unui tânăr proprietar de restaurant italian și a grupului de bunicuțe care devin bucătărese talentate în spatele afacerii sale. În plus, documentarul „Vini Jr.” explorează ascensiunea celebrului fotbalist brazilian și provocările cu care s-a confruntat pe parcursul carierei sale.

Mai puteți urmări, de asemeena, „Dune: Partea II”, „Lucy” şi „Just Go With It”, alături de „Downsizing” şi „Love and Other Drugs”.

Titlurile lunii mai

Abonații Netflix nu se vor putea plictisi deoarece lista este bogată și pentru toate gusturile. Puteți începe cu „The Four Seasons”, care va fi lansat chiar de 1 Mai. Este o poveste de dragoste amuzantă și sinceră, care explorează căsniciile de lungă durată și prieteniile vechi.

Filmul se bazează pe lungmetrajul din 1981 cu același titlu. Urmează „Love, Death & Robots”, volumul 4, lansarea va fi pe data de 15 mai. Apoi „Sirens”, va avea lansarea pe data de 22 mai.

Serialele de pe Netflix în luna mai

Netflix lansează „Full Speed”, sezonul 2, pe data de 7 mai. Acest serial documentar captivant oferă o perspectivă mai clară ca niciodată asupra dramelor de pe pistă și din afara ei în cadrul campionatului NASCAR 2024.

Urmează „Forever”, pe data de 8 mai: Doi prieteni din copilărie se îndrăgostesc profund, experimentând atât bucuria, cât și suferința unei prime iubiri care le va transforma viețile pentru totdeauna.

Netflix va lansa „Tastefully Yours”, de pe data de 12 mai: Un moștenitor al unui lanț alimentar, dedicat descoperirii celor mai bune rețete, le găsește într-un restaurant cu o singură masă, unde iubirea este la ea acasă.

„Bad Thoughts”, pe data de 13 mai: Un film cu povestiri amuzante și provocatoare, care depășește limitele decenței în moduri unice, specifice doar lui Tom Segura.

Alte titluri disponibile și documetare

„BET”, pe 15 mai, „Pernille”, sezonul 5, pe 15 mai, „Secrets We Keep”, pe 15 mai, „Thank You, Next”, sezonul 2, pe 15 mai, „Football Parents”, pe 16 mai, „Rotten Legacy”, pe 16 mai, „Real Men”, pe 21 mai, „Sneaky Links: Dating After Dark”, pe 21 mai, „Big Mouth”, sezonul 8, pe 23 mai, „Forget You Not”, pe 23 mai, „DEPT. Q”, lansare pe 29 mai.

În ceea ce privește filmele, aveți posibilitatea să vizionați: „Nonnas”, pe 9 mai, „Bad Influence”, pe 9 mai, „Untold: The Liver King”, pe 13 mai,„Feer Street; prom Queen”, va fi lansat pe 23 mai și „The Heart Knows”, pe 30 mai.

Iubitorii de documentare au posibilitatea să urmărească: „VINI JR.”, lansarea pe 15 mai, „The Quilters”, pe 16 mai, „Cold Case: The Tylenol Murders”, pe 26 mai, potrivit netflix.ro,