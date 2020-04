Netflix scoate asul din mânecă. Serialul pe care toți îl așteaptă cu sufletul la gură

Netflix şi creatoarea celebrei producţii „Orange is the New Black”, Jenji Kohan, pregătesc „Social Distance”, un serial inspirat din perioada de izolare cauzată de pandemia de coronavirus şi care va fi filmat din locuinţele protagoniştilor, relatează EFE.