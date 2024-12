Monden Cel mai așteptat serial de la Netflix, întrecut de un clip banal. Alegerea făcută de abonați a uimit. Video







Netflix a încântat abonații cu trosnetul clasic al lemnelor care ard într-un șemineu. Nimeni nu ar fi crezut că videoclipul ar fi putut fi atât de apreciat. Netflix a lansat de sărbători această serie festivă de șeminee, care oferă trei interfețe diferite, două dintre ele cu muzică.

Netflix a dat lovitura cu trosnetul focului dintr-un șemineu

Netflix îmbie abonații cu mesajul „bucură-te de priveliștea și trosnetul focului, care încălzește și conferă o strălucire festivă petrecerilor, reuniunilor de familie și nopților liniștite petrecute acasă”.

Primul video de pe Netflix este „Crackling Yule Log Fireplace”, unde pot admira flăcările unui buștean pâlpâind și dansând pe o coloană sonoră cu melodii îndrăgite precum „Joy to the World” și „We Wish You a Merry Christmas”.

Al doilea video este intitulat „Crackling Fireplace”. Pentru cei care au dorit să creeze o atmosferă fără muzică, Netflix recomandă abonaților să ignore coloana sonoră și „bucură-te de sunetele focului care trosnește și se transformă în flăcări luminoase și vesele”.

Al treilea video „Crackling Fireplace with Music”. Flăcările care ard încet se aprind într-un foc puternic, care trosnește, amplificat de o coloană sonoră instrumentală relaxantă, care creează atmosfera de poveste.

Șemineul virtual devine cea mai urmărit de Crăciun

Abonații Netflix au decis să înlocuiască celebrele filme și seriale cu anumite videoclipuri, pe care unii le percep ca fiind lipsite de interes. A câștigat atât de multă popularitate încât a depășit noua serie de dramă coreeană Squid Game în clasamentul din Marea Britanie, în seara de Boxing Day.

Semineul Crackling Birchwood, cu o durată de o oră, oferă o succesiune de imagini cu lemne care ard. Popularitatea șemineelor virtuale a scăzut până vineri, însă acestea continuă să se regăsească în top 10 în Marea Britanie, ocupând locurile șase și nouă.

Mai trebuie spus că Netflix oferă șeminee virtuale încă din 2013, când a fost lansat pentru prima dată Fireplace for Your Home, potrivit telegraph.co.uk.