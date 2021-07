Exprimarea directorului CFR Călători nu a venit pe fondul oboselii și a lipsei de concentrare, ala cum opretinde , ci reflectă disprețul funciar pe care îl au usr-iștii față de poporul căruia i-au făcut onoarea să intre la guvernare.

Valul de reacții în apărarea directorului CFR Călători, de la oameni politici precum Dan Barna, care este în stare să aplaude și un viol în grup dacă are valente neomarxiste, ne arată că politica întodeauna va fi mai presus decât binele oamenilor.

Despre Ovidiu Vizante nu știa nimeni că este directorul CFR Călători până când nu a făcut afirmația stupidă că nu el este persoana cea mai potrivită să răspundă în cazul copiilor blocați pe câmp într-un tren, ore în șir.

Sunt convins că nu am fi aflat nimic de Ovidiu Vizante pentru că nu pare genul care să fie în stare să facă ceva. Poate că dacă Barna, Drulă, Prună & co nu i-ar fi luat atât de mult apărarea, nici nu am fi înțeles că este una din piesele de bază ale USR.

Aceasta este buna guvernare pe care o propune, într-un stil neomarxist, partenerul loial al PNL. De aceea, eu cred că usr-iștii au dreptate. Nu ar trebui să plece numai Ovidiu Vizante, ci și cei care, cu atâta nesimțire, i-au luat apărarea.

Munca peste program, rezolvarea situațiilor limită – care lui Dan Barna i se par un act eroic – reprezintă o normalitate pentru cei care vor să câștige zeci de mii de euro ca manageri la companii cu capital de stat.

Uppss, poate tocmai despre bani este vorba….