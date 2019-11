În timp ce șeful Direcţiei Sanitar Veterinare Harghita, dr. Lado Zsolt-Dénes, a susținut că atribuțiile instituției pe care o conduce se opresc la evaluarea stării de sănătate a animalului, directorul Asociaţiei Vânătorul şi Pescarul Sportiv „Târnava Mare” a declarat că Garda de Mediu trebuia să dispună de urgență împușcarea ursului, pentru ca, la rându-i, comisarul Gărzii, Balla Izabella, să spună că nu instituția pe care o reprezintă are dreptul de a solicita Ministerul Mediului o derogare pentru împușcare, ci gestionarul fondului de vânătoare.

„Competența unei direcții sanitar-veterinare constă în evaluarea sănătății animalului”

Întrebat de ce ursul nu a putut fi salvat, dus, de pildă, la un spital universitar, seful Direcţiei Sanitar Veterinare Harghita, dr. Lado Zsolt-Dénes, a declarat, pentru EVZ, că animalul sălbatic avea trei membre fracturate, dar și leziuni interne, atestate în urma necropsiei. „În zonă nu există nicio secție de chirurgie-ortopedie pentru animale mari sălbatice. Pe o rază de sute de kilometri d-abia găsim un spital universitar. Legat de intervenție, nici la ora actuală nu există proceduri concrete. Potrivit legilor existente, competența unei direcții sanitar-veterinare, în astfel de cazuri, constă în evaluarea stării de sănătate a animalului sălbatic, deci în diagnosticare. Apoi, când s-a considerat că animalul nu mai poate supraviețui în mediul său, s-a decis să se facă o solicitare către Ministerul Mediului, prin care să se obțină aprobarea pentru împușcare. Noi suntem implicați numai în diagnosticare, în rest Garda de Mediu și Agenția de Mediu, la solicitarea gestionarilor fondului de vânătoare, fac o altă cerere către Ministerul Mediului. Nu pot să vă spun de ce a durat atât. Garda de Mediu trebuie să vă răspundă”, a spus acesta.

„Garda de Mediu nu solicită Ministerului Mediului derogarea pentru împușcare”

Contactat de EVZ, comisarul Gărzii de Mediu Harghita, Balla Izabella, a explicat că Garda de Mediu nu solicită Ministerului Mediului derogare pentru împușcare. „Solicitarea derogării pentru recoltare prin împușcare a exemplarelor din speciile protejate o face gestionarul fondului de vânătoare. În baza documentației depuse de acesta, Agenția pentru Protecția Mediului și Garda emit un punct de vedere comun care se anexează la documentație de derogare. Derogarea se emite gestionarului fondului de vânătoare. La solicitarea gestionarului, cele două instituții au emis imediat punctul de vedere pentru a fi trimis către Minister. Instituția noastră nu dispune și nu are atribuții în intervenția cu tranchilizant asupra animalelor”, a spus aceasta.

„Duminică, la 12:32, am primit derogarea pentru împușcare”

Directorul Asociaţiei Vânătorul şi Pescarul Sportiv „Târnava Mare” -cea care a făcut solicitarea de împuşcare, Mărmureanu-Biro Leonard, a povestit, pentru EVZ, că a primit aprobarea pentru împușcare abia duminică, la 12:32. „Deci au trecut mai bine de 17 ore de când ursul se chinuia pe marginea drumului. Vânătorii mei erau împreună cu jandarmii și cu poliția lângă animal. Cei de la direcția-sanitară au ajuns pe la 10-11 dimineața, a doua zi. Contractul meu de gestionare a fondului cinegenetic nu stipulează să fac aceste intervenții”, a spus acesta.

Mărmureanu-Biro Leonard a mai spus că nu era problema jandarmilor să îl împuște, pentru că el i-ar fi pus sub acuzația de braconaj. „Rolul de a împușca pe loc animalul- nici noi nu știm cine îl are. Trebuia cerută pe loc derogarea de împușcarea. Nici DSVSA, nici ISU Harghita, nici prefectul nu au nicio legătură, pentru că nu era nicio urgență. Doar în situație de criză, când viața oamenilor este pusă în pericol, se poate trage fără derogare. Eu am făcut solicitarea a doua zi de dimineață, la cererea directorului Agenției pentru Protecția Mediului Harghita, Domokos László. Potrivit unui ordin al ministrului, Garda de Mediu trebuia să fie de urgență la fața locului și a și făcut-o. Doar că nu a dispus împușcarea, fără să mai aștepte o altă asociație de vânători intermediară care să solicite acest lucru Ministerul Mediului! Eu am făcut-o din bunăvoință, eram în concediu și voi trimite factura Ministerului. Comisarul şef al Gărzii de Mediu Harghita, Balla Izabella, era singura în măsură să dispună ceva!”, a conchis acesta.

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat că la Ministerul Mediului s-a desfășurat, luni dimineaţă, o şedinţă, în urma cazului cu ursul rănit de la Harghita, pentru analizarea situaţiilor de acest gen, la care au participat şi şefii mai multor structuri din MAI. La ora scrierii acestor rânduri, nicio concluzie nu a fost făcută publică.

