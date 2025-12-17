Nepoata Rodicăi Stănoiu, audiată. Ultimele date din anchetă

Investigația deschisă după moartea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției în perioada 2000–2004, este în plină desfășurare. Marți seara, anchetatorii au audiat un nou martor-cheie din cercul familial al acesteia: nepoata fostei demnitare. Potrivit surselor apropiate anchetei, declarația oferită nu ar fi adus elemente care să susțină ipoteza unei morți suspecte.

Cercetările sunt coordonate de procurori și polițiști, care analizează în continuare toate probele disponibile. Din datele strânse până în acest moment, primele concluzii indică faptul că decesul ar fi survenit din cauze naturale. Surse judiciare susțin că raportul medico-legal preliminar nu a evidențiat leziuni corporale sau urme de violență care să indice o moarte provocată.

Audierea nepoatei se înscrie într-o serie de verificări extinse, în cadrul cărora mai multe persoane apropiate Rodicăi Stănoiu au fost deja chemate pentru a oferi explicații. Ancheta vizează reconstituirea ultimelor zile din viața fostei ministre, inclusiv contextul medical și relațiile personale.

Un aspect care a atras atenția anchetatorilor este legat de informațiile apărute anterior în spațiul public, potrivit cărora Rodica Stănoiu ar fi ajuns, înainte de deces, la o unitate medicală din Capitală, prezentând urme de lovituri.

Conform acestor relatări, femeia ar fi fost externată ulterior la cerere, pe baza unei semnături. Tocmai aceste informații au determinat autoritățile să se autosesizeze și să deschidă un dosar penal pentru ucidere din culpă, pentru a elimina orice suspiciune.

Deocamdată, anchetatorii nu confirmă existența unor probe care să susțină scenariul unei agresiuni. Totuși, verificările continuă, iar autoritățile analizează inclusiv documente medicale și declarații ale persoanelor din anturajul fostei ministre.

Un detaliu notabil este faptul că partenerul Rodicăi Stănoiu nu a fost încă audiat. Potrivit surselor judiciare, acesta nu s-a prezentat până acum în fața anchetatorilor, însă nu este exclus să fie chemat în perioada următoare, în funcție de evoluția investigației.

Rodica Stănoiu a ocupat funcția de ministru al Justiției în Guvernul condus de Adrian Năstase și a fost una dintre figurile marcante ale scenei politice din acea perioadă. Până la finalizarea anchetei, dosarul rămâne deschis, iar procurorii subliniază că nicio ipoteză nu este exclusă, chiar dacă datele de până acum indică o moarte fără caracter violent.