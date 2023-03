„Nemuritorul” din politica românească. S-a retras în condiții dramatice, dar revine mereu în prim-plan. Video

Considerat un fel de mentor spiritual în PNL, deși cariera sa politică este caracterizată prin numeroase abandonuri și renunțări, Theodor Stolojan are un punct de vedere cu privire la rotativa guvernamentală luna mai. Conform înțelegerii dintre PSD și PNL, actualul premier, Nicolae Ciucă se va retrage din funcție și îi va lăsa locul lui Marcel Ciolacu. În opinia lui Theodor Stolojan, rotativa trebuie să se facă rapid și cât mai lin cu putință, fără dispute ori fricțiuni între partenerii de coaliție.

„Anul 2023 este un an extrem de important pentru România, este anul când noi trebuie să reducem deficitul bugetar undeva de la 5%-6% la 4,4% în acest an, este esențial să îndeplinim acest parametru, acest criteriu, pentru a reveni în 2024 la un deficit bugetar de 3%. România este singura țară din UE aflată în procedura de deficit excesiv, deci sub supravegherea Comisiei Europene și avem această obligație ca stat membru al UE să reducem deficitul bugetar la un nivel cam de 3% sau sub 3%. Și 2023 este singurul an în care noi mai putem absorbi cele 7,5 miliarde de euro care provin din exercițiul financiar european 2014-2020”, a explicat fostul premier și președinte al PNL.

El crede că guvernarea trebuie să continue ca și până acum, iar elaborarea unui alt program, care să fie implementat după rotativă ar fi pierdere de timp.

„Practica PSD și PNL de a se gândi fiecare cum face un nou program de guvernare la rotativă, pe care pe urmă să-l negocieze coaliția e pierdere de timp și mă bucur foarte mult că atât președintele PNL-ului, cât și președintele PSD-ului în ultima vreme au dat mesajele că de fapt ceea ce trebuie făcut la rotativă e doar să actualizăm programul de guvernare cu care a fost investit Guvernul Ciucă”, a precizat Thedor Stolojan pentru RFI.

Începuturile carierei politice

Theodor Stolojan și-a început cariera politică în anii 1990, ocupând diferite funcții în guvernul condus de Petre Roman. A fost, mai întâi, adjunct, iar ulterior ministru al Finanțelor, până în aprilie 1991. După mineriada din septembrie 1991, care a dus la căderea guvernului Petre Roman, a ajuns premierul României, funcție pe care a îndeplinit-o până în noiembrie 1992.

După alegerile din 1992, câștigate de PDSR, a fost înlocuit de Nicolae Văcăroiu. Ca premier al României, în anul 1991, i-a fost atribuită una dintre cele mai nepopulare măsuri, naționalizarea valutei. În urma acestui act, firmele și populația au fost obligate să-și schimbe sumele pe care le dețineau în valută, în lei, la un curs de schimb impus de stat. Nu are rost să mai spunem că, după câteva luni, leul s-a devalorizat dramatic, iar românii au pierdut tot.

După încheierea mandatului de premier a ocupat o poziție la Banca Mondială, iar mai apoi într-o companie privată, Tofan Group.

Revenirea sub culorile PNL

A revenit în politică în 2000, când a candidat din partea PNL pentru funcția de președinte. Nu a obținut, însă, decât 11,78% din voturi, mult sub Ion Iliescu și Corneliu Vadim Tudor. A rămas în PNL și a preluat conducerea partiduliui în 2002, în urma unui congres extraordinar. Se poate spune că a fost ultima sa reușită în politică.

Un an mai târziu, în 2003, a încheiat Alianța DA, cu Partidul Democrat, condus de Traian Băsescu, iar câteva luni mai târziu, în februarie 2004 și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale. S-a retras, chiar înainte de alegeri, la începutul lunii februarie, lăsându-i locul lui Traian Băsescu. La conferința de presă, în care a făcut anunțul, a invocat motive de sănătate, fapt ce l-a făcut pe Băsescu să verse câteva lacrimi pe reverul său.

Cum a ajuns Stolojan mentorul noilor liberali

După alegeri a uitat de problemele medicale și a revenit în viața politică, pe poziția de consilier al noului președinte, Traian Băsescu. În partid, în PNL, a făcut opozițe la noul președinte Călin Popescu Tăriceanu, fatp ce i-a atras excluderea, în 2006. În același an, a lansat o nouă platformă politică, Partidul Liberal Democrat, alături de mai mulți politicieni liberali nemulțumiți de activitatea lui Tăriceanu.

PLD a rămas, în plan politic, loial președintelui Traian Băsescu și alianței cu PD, astfel că cele două formațiuni au fuzionat în 2007.

După alegerile generale din 2008, Theodor Stolojan a primit mandat, din partea lui Traian Băsescu, să formeze un nou guvern. S-a retras, însă, după numai cinci zile, fără să reușească. De atunci a rămas cumva în plan secund, activând în Parlamentul European. A revenit înPNL după fuziunea cu PDL, iar de atunci este văzut ca un fel de mentor spiritual al tinerelor generații de politicieni. Aceasta, deși, retrospectiv privind, cariera sa ar putea fi descrisă drept mediocră.