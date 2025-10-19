Nemulțumiri la Universitatea Transilvania din Brașov. Studenții pregătesc proteste față de noile reguli

Nemulțumiri ample au izbucnit în rândul studenților Universității Transilvania din Brașov, după ce conducerea a impus obligativitatea prezenței la cursuri, în condițiile în care numeroase săli nu oferă locuri suficiente, iar spațiile de învățământ nu corespund standardelor necesare.

Situația a escaladat rapid, fiind publicate imagini de presă cu studenți înghesuiți, iar reacția universității a stârnit un val de critici. Într-o postare oficială pe pagina de Facebook, instituția a acuzat jurnaliștii locali de tendințiozitate, declarând:

„A continua să dai lecţii de organizare unei instituţii, fără a cunoaşte câtuşi de puţin logica domeniului şi doar pentru a întreţine o naraţiune a victimei spune multe despre etica jurnalistică pe care o practică angajaţii acestei publicaţii”.

Anunțul privind prezența obligatorie a fost făcut la începutul anului universitar, iar unele cadre didactice au introdus reguli suplimentare. Un student a explicat pentru News.ro efectele acestor măsuri: „Cu alte cuvinte, pot să ştiu de zece, dar dacă am şase absenţe, mai bine stau acasă, pentru că oricum pic examenul”.

Alți tineri subliniază dificultatea de a respecta orarul, din cauza distanțelor mari între clădiri și pauzelor insuficiente: „În cel mai bun caz, pleci dintr-o clădire în alta şi dacă acestea sunt apropiate una de alta doar pierzi pauza. Sunt însă colegi de la alte facultăţi care trebuie să ajungă în zece minute dintr-o clădire în alta, deşi drumul dintre cele două se face în jumătate de oră”, a relatat un alt student.

Studenții atrag atenția că lipsa condițiilor din săli afectează calitatea actului educațional. Presa locală a publicat fotografii cu săli în care peste o sută de studenți au fost nevoiți să stea înghesuiți, unii pe culoare, alții în picioare sau scriind „pe genunchi”, în spații necorespunzătoare pentru procesul de învățământ. Situații similare au fost relatate la mai multe facultăți, inclusiv la cea de Inginerie Electrică, unde într-o sală obișnuită au fost prezenți 120-130 de studenți.

Decizia privind obligativitatea cursurilor a generat dificultăți majore pentru tinerii care sunt angajați, fiind nevoiți să muncească pentru a-și acoperi cheltuielile. Ei acuză universitatea că nu ia în considerare realitățile economice actuale și faptul că mulți dintre ei depind financiar de un venit lunar, iar frecventarea tuturor cursurilor devine imposibilă.

Universitatea Transilvania a transmis un punct de vedere referitor la aglomerație, prin intermediul prof. dr. Mihaela Gheorghe, care a explicat:

„Din cauze care nu ţin de universitate, finalizarea completă a acestor lucrări nu a fost posibilă înainte de începerea anului universitar, însă toate spaţiile vor fi aduse la standardele actuale în cel mai scurt timp”. În ceea ce privește obligativitatea participării, instituția a precizat că este „o condiţie firească a formării universitare şi a dobândirii competenţelor profesionale”, nu o măsură administrativă.

Universitatea argumentează că regulamentul privind activitățile studenților a fost adoptat legal și aliniat la „standardele naţionale şi europene ale învăţământului cu frecvenţă”. În plus, conducerea subliniază că pentru cei care au locuri de muncă există forme de învățământ cu frecvență redusă sau la distanță, adaptate programului lor. Totuși, pentru programele cu frecvență obișnuită „participarea activă este considerată esenţială, conform standardelor academice şi legislaţiei în vigoare”.

Într-o postare publică, Universitatea Transilvania Braşov a criticat portalul brasovenii.ro, acuzându-l de interpretare tendențioasă:

„O recentă postare a acestui site continuă să amestece informaţii corecte cu interpretări personale şi să cultive, din nou, impresia falsă că toate acţiunile redresive din activitatea noastră sunt datorate intervenţiei salvatoare a redacţiei respective”.

Instituția insistă că „nu ia decizii administrative la comanda presei, ci în urma analizelor proprii, desfăşurate în mod transparent, conform procedurilor interne”.

Mesajul public al universității continuă cu precizări ferme privind poziția instituției față de presă: „De asemenea, pretenţia ca Universitatea să le raporteze imediat lucruri ce ţin de activitatea instituţiei este profund prezumţioasă şi lipsită de respect. Tonul insidios al postărilor legate de universitate de pe acest site este evident şi este la fel de clară campania lor de denigrare construită pe exagerări, confuzii întreţinute deliberat şi pe afirmaţii tendenţioase.

Un exemplu este „confuzia” între disciplinele obligatorii şi cele opţionale/facultative, o distincţie explicată în termeni cât se poate de clari în răspunsul oficial pe care l-am transmis. A continua să amesteci aceste noţiuni, eludând explicaţiile primite, nu mai ţine de ignoranţă, ci de rea-credinţă. A continua să dai lecţii de organizare unei instituţii, fără a cunoaşte câtuşi de puţin logica domeniului şi doar pentru a întreţine o naraţiune a victimei spune multe despre etica jurnalistică pe care o practică angajaţii acestei publicaţii”.

Conducerea universității a transmis că „nu va tolera ca numele ei să fie folosit ca subiect pentru exerciţii de agresivitate mediatică sau ca instrument de propagare a neadevărurilor”, menționând că instituția „îşi rezervă dreptul de a reacţiona public de fiecare dată când activitatea universităţii este prezentată în mod denaturat, tendenţios sau cu intenţia evidentă de a prejudicia imaginea instituţiei şi nu va mai răspunde insinuărilor, calomniilor şi scenariilor redactate după logica tabloidului, la comanda unor jalnici „politicieni” frustraţi”.

Această poziționare a generat un val de reacții critice în mediul online, numeroși studenți și absolvenți intervenind în spațiul public pentru a denunța modul în care instituția gestionează situația. Un utilizator a scris:

„O postare de autoapărare care are drept scop denigrarea unei pagini publice de ştiri care subliniază un subiect foarte controversat si mult contestat de foarte mulţi studenţi. (...) Este păcat deoarece este mai degrabă o postare politiciană, decât una demna de o universitate, care încearcă sa arunce cu noroi in presa libera in loc de se folosească de ea în scop constructiv”.

Un alt comentariu atrage atenția asupra priorităților instituției: în loc să se concentreze pe problemele reale ale studenților, universitatea pare mai preocupată de imagine.

Mai multe voci amintesc și declarațiile ministrului Educației, care le-a recomandat studenților care se confruntau cu tăieri ale burselor să își ia „slujbe part time”. În acest context, un tânăr a reacționat afirmând:

„Ministrul Educaţiei ne-a zis sa ne angajam part time. Practic, doar cei bogaţi îşi permit să mai continue facultatea! Ca să nu mai menţionăm că decizia de modificare a regulamentului cu privire la obligativitatea orelor a fost comunicată studenţilor cu mare întârziere şi a fost luată când majoritatea reprezentanţilor noştri din senat erau în vacanţă (...) E clar că universitatea e mai axată pe imaginea sa publică decât pe rezolvarea unor probleme reale. Dezgustător! Însă o sa vedem noi cum va rămâne aceasta universitate în picioare, dacă toţi studenţii decid să renunte la studii (pentru că nu îşi permit) sau să plece din oraş”.

Și alte comentarii critică lipsa de empatie față de studenți, evidențiind percepția că instituția adoptă „un cadru dictatorial”. Un internaut a transmis:

„Nu se poate să aveţi pretenţia să fim prezenţi constant în condiţiile în care lumea lucrează, munca voastră se desfăşoară la Universitate şi pentru asta tot lipsiţi. Cum se face acest lucru?! Aveţi o lipsă de profesionalism faţă de student (ştiţi, sunt ăia care plătesc taxele voastre ca să nu vină profesorul sau să vină şi să citească de pe slide, să spună ca 10 la examenul de la materia respectivă se ia în altă viaţă, etc.) încercând să-i atacaţi constant (să nu uităm cum trataţi studenţii de la master care vin de la alte facultăţi) Parcă nu aţi vrea studenţi”.

Nemulțumirile se referă și la accesul la educație pentru cei cu venituri reduse: „Universităţii nu îi pasă de noi studenţii, sunt atâţia studenţi care vor să facă o facultate dar nu îşi permit financiar. Orarul de la universitate (foarte încărcat şi plin de ferestre) + obligativitatea orelor nu îţi permit să ai un job, nici măcar part time. Acest lucru limitează dreptul lor la educaţie şi nu exagerez când zic acest lucru. Când alegi o facultate vezi şi ce flexibilitate îţi oferă şi după ce începi eşti anunţat că “ori la muncă, ori la facultate”, conchide un internaut, subliniind presiunea la care sunt supuși studenții.

În urma acestor tensiuni crescânde, studenții Universității Transilvania au început organizarea unor acțiuni de protest. Ei au anunțat că miercuri după-amiază, între orele 16:00 și 19:00, se vor aduna în fața Rectoratului pentru a-și exprima public nemulțumirile, sub sloganul: „Nu mai acceptăm să fim dispreţuiţi şi luaţi peste picior de conducerea universităţii”. Această inițiativă marchează începutul unei posibile mișcări ample, menită să atragă atenția asupra problemelor structurale din interiorul instituției și asupra nevoilor reale ale studenților.