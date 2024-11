Nelu Tătaru își caută de lucru în privat. Fostul ministru nu poate profesa în spitalele publice

Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, cercetat pentru corupție, intenționează să-și deschidă un cabinet medical particular. Decizia vine după ce procurorii i-au interzis să profeseze ca medic, la stat, în contextul anchetei.

Înalta Curte de Casaţie Justiţie (ÎCCJ) a menţinut în cazul său măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, instituită de DNA. Fostul ministru este acuzat că ar fi primit diferite sume de bani, de la pacienți.

Decizia ÎCCJ este definitivă și nu mai poate fi contestată. În aceste condiții, chiar dacă spune că nu este de acord, Nelu Tătaru trebuie s-o accepte. Fostul ministru a făcut o serie de declarații în care a afirmat că nu este un pericol public. El a precizat că de pe urma deciziei magistraților cel mai mult au de pierdut pacienții.

„Nu cred că am fost sau sunt un pericol public, astfel încât să nu-mi pot face meseria, iar cei mai afectaţi sunteţi voi, pacienţii mei. Eu am ales, după perioada în care am fost ministru al Sănătăţii, să mă întorc la Huşi. «Ce bine că v-aţi întors acasă», sunt cuvintele voastre, atunci când am revenit acasă”, a transmis fostul ministru.