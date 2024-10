Politica Nelu Tătaru află azi dacă va mai avea imunitate. Parlamentul votează cererea procurorilor DNA







Parlamentul votează luni, 14 octombrie pentru ridicarea imunității Nelu Tătaru, după acuzațiile DNA de luare de mită. Fostul ministru al Sănătății din perioada pandemică a fost demis deja din funcția de președinte al filialei PNL Vaslui pe care o ocupa din 2017.

Se votează asupra imunității lui Nelu Tătaru

DNA îl acuză pe fostul ministru al Sănătății de luare de mită. Pentru că anchetatorii vor să facă percheziții acasă la el și să-i verifice dispozitivele electronice, procurorii DNA au cerut aviz pentru ridicarea imunițății ministrului.

Cererea de ridicare a imunităţii deputatului Nelu Tătaru intră la vot luni, 14 octombrie, în Camera Deputaţilor.

Comisia juridică va da un raport raport asupra solicitării ministrului Justiţiei, aşa cum s-a stabilit în şedinţa Biroului Permanent al Camerei de vineri. Cererea va fi supusă votului plenului.

Ridicarea imunităţii parlamentarului se face cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, informează News.ro

Scrisoarea ministrului Justiţiei a fost trimisă Comisiei juridice, care are termen de depunere a raportului până luni, la ora 13.00.

Nelu Tătaru, acuzat că a luat mită bani, ouă și carne

Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru a ajuns joi la DNA, fiind acuzat că ar fi primit mită în repetate rânduri, în decurs de 3 luni.

Este vorba de sume de bani între 100 şi 500 de lei, precum şi alimente pe care acesta le-ar fi primit de la 45 de persoane, conform DNA.

Tătaru, însoţit de avocat, a fost prezent joi la sediul DNA Iaşi, unde i s-au prezentat acuzaţiile din dosar.

Tătaru: De ce nu a existat un flagrant

Acuzațiile aduse fostului ministru au provocat un adevărat cutremur în PNL.

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a comentat situaţia lui Tătaru spunând nu a picat bine liberalilor.

„Lam cancelat, l-am scos de la preşedinţia filialei şi de pe lista de deputaţi şi senatori”, a subliniat Rareş Bogdan.

Nelu Tătaru a oferit și el o reacție după acuzațiile DNA întrebându-se de ce nu a existat un flagrant.

„Sunt nevinovat. Nu am văzut probe, nu am condiţionat şi nu am cerut niciodată nimic în actul medical. Las justiţia să-şi facă treaba şi vedem ce va fi. Din punctul meu de vedere trebuie să ne punem întrebări: de ce nu a existat un flagrant? Cred că este o problemă”, a spus Nelu Tătaru.

Premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD, a declarat vineri că PSD va vota pentru ridicarea imunităţii fostului ministru al Sănătăţii.