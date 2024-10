Politica Nelu Tătaru, acuzat că a luat mită în ouă. Rareș Bogdan: Nu ne-a picat bine. N-a fost o joi dimineaţa fericită







Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a declarat că PNL l-a scos pe fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru,de la preşedinţia filialei şi de pe lista de deputaţi şi senatori. Acesta a fost sancționat de PNL după ce a fost acuzat de luare de mită.

Rareș Bogdan, despre Nelu Tătaru

”Dacă iei un ou, iei o găină, un cocoş şi o curcă sau bani, e acelaşi lucru. Nu ne-a picat bine. Adică n-a fost o joi dimineaţa fericită când am văzut ştirile cu Nelu Tătaru”, a afirmat Rareş Bogdan.

El a fost întrebat dacă atât de jos este nivel de şpagă în PNL, la ouă şi găini.

”Eu sper să nu fie deloc Pentru că mi-a amintit de Remeş. Dumnezeu să-l odihnească, cu caltaboşul de a ţinut prima pagină. Nu mai contează că e... Sigur celălalt tot de la Vaslui, Buzatu, era cu portbagajul de bani. Ăstalaltul cu găinile”, a explicat acesta, la Prima TV.

PNL l-a sancționat aspru pe Nelu Tătaru

Întrebat dacă se întâmplă ceva la Vaslui, Rareş Bogdan a răspuns: ”E un judeţ excepţional, superb, cu oameni minunaţi, îi întâlneşti şi în diaspora, şi acasă. Dar dă prost. A ieşit acum înainte, bine că nu l-am validat pe listă, că nu era validată. Şi l-am cancelat, l-am scos de la preşedinţia filialei şi de pe lista de deputaţi şi senatori”.

Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru, ar fi primit ca mită, în decurs de 3 luni, sume de bani între 100 şi 500 de lei, precum şi alimente, de la 45 de persoane, conform DNA.

Nelu Tătaru susține că este nevinovat

Tătaru, însoţit de avocat, a fost prezent joi la sediul DNA Iaşi, unde i s-au prezentat acuzaţiile din dosar.

”Sunt nevinovat. Nu am văzut probe, nu am condiţionat şi nu am cerut niciodată nimic în actul medical. Las justiţia să-şi facă treaba şi vedem ce va fi. Din punctul meu de vedere trebuie să ne punem întrebări: de ce nu a existat un flagrant? Cred că este o problemă”, a spus Nelu Tătaru.