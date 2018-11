Negrescu îi dă replică Corinei Crețu: ”România şi Comisia Europeană trebuie să lucreze împreună în ceea ce priveşte atragerea banilor europeni”

Fostul ministru al Afacerilor Europene, Victor Negrescu, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, că România este pregătită pentru preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Dincolo de asta, Negrescu a afirmat că banii europeni trebuie să fie o prioritate pentru ţara noastră, iar ”România şi Comisia Europeană trebuie să lucreze împreună în ceea ce priveşte atragerea lor”.





Recent, comisarul european pentru Politică Regională, Corina Creţu, a criticat Guvernul pe tema atragerii de fonduri europene. Victor Negrescu, fost ministru al Afacerilor Europene, până acum opt zile, şi preşedinte al PES Activists România, s-a aflat, vineri, la Timişoara, pentru a participa la conferinţa “Democraţia europeană”, ce are scopul de a informa cetăţenii cu privire la viitoarele alegeri europarlamentare. “România şi Comisia Europeană trebuie să lucreze împreună în ceea ce priveşte atragerea banilor europeni. Acest lucru trebuie să fie o prioritate pentru noi, o prioritate pentru ţară şi cred că aceste fonduri europene sunt compatibile şi cu resursele pe care le aducem din mediul privat. Trebuie să găsim soluţia de echilibru, cred că trebuie să trecem peste dispute, peste mize personale şi să ne concentrăm pe ceea ce este important pentru ţară. Mi-aş dori, într-adevăr, ca în acest sens colegii care se ocupă de atragerea fondurilor europene să prezinte aceste detalii opiniei publice. Ce probleme întâmpină, ce ar trebui să facă pe mai departe, să explice ce dificultăţi au întâmpinat şi să venim cu toţii cu soluţii constructive. Avem nevoie să nu pierdem aceşti bani europeni şi avem nevoie ca toată lumea să se implice în aşa fel încât resursele europene să vină la noi în ţară şi să poată fi accesate de potenţialii beneficiari”, a declarat Victor Negrescu, citat de Mediafax.

Negrescu a mai spus că “România este pregătită pentru a prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, toate elementele sunt în grafic. (…) Pe partea politică, chiar la ultima şedinţă de Guvern la care am participat, am aprobat planul nostru de lucru, priorităţile noastre, documentul strategic al tuturor preşedinţiilor şi am predat practic toate lucrurile organizate în acest sens, inclusiv discuţiile la nivel de trio, alături de Finlanda şi Croaţia. Pe partea logistică, avem locaţiile, avem traseele, avem manualul de identitate, avem logo-ul preşedinţiei, avem toate elementele clar definite. Eu am văzut şi o serie de declaraţii care spun acelaşi lucru. În primul rând, am remarcat reprezentanţii executivului şi partidelor de guvernământ, care au spus foarte clar că România este pregătită şi în 6 noiembrie, chiar înainte să-mi pun mandatul la dispoziţia primului ministru, preşedintele României a spus că România se pregăteşte pentru o preşedinţie rezonabilă. Practic, în acel moment toată lumea era de acord că suntem pregătiţi pentru această perioadă extrem de importantă pentru ţara noastră”, conform aceleiași surse.

