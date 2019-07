Negoiță nu poate trece peste umilința de la Ovidiu și a anunţat că va vinde clubul în următoarea lună, fiind deja interesate trei entităţi.

„Decizia mea e luată şi a rămas. Într-adevăr, voiam să-mi recuperez o părticică din ce am investit, mi-am dat seama că e greu. Am discuţii cu trei entităţi şi în maximum o lună, Dinamo va avea un alt proprietar. Sunt discuţii avansate.

Nu am fost fericit în niciun caz, ba din contră, foarte supărat. Îl consider un accident, se mai întâmplă. Mi-aduc aminte că ne-a bătut şi Chiajna cu 3-0. Şi Real Madrid a luat bătaie cu 5-0. Consider că a fost un accident şi nimic mai mult.

Eu sunt de vină că nu merg lucrurile? Am făcut totul cu sufletul la Dinamo, dar și cu foarte mulți bani. Îmi reproșez că am dat foarte mulți bani pe acțiunile unei societăți în moarte clinică, apoi pe datoriile acestei societăți. Apoi mi-am dat seama că orice lucru are o limită, nu pot să investesc la nesfârșit.

Când ai o echipă de suflet şi vrei să o ajuţi, te implici. Aici, dacă plăteau fiecare 100 de euro pe an, puteau să strângă bani şi să conducă Dinamo. Dacă vor să conducă, să se implice. Cu 5 milioane plus drepturi TV s-au facut 7-8. Cu sponsori sunt 10 milioane de euro, se face treaba. Eu, de unul singur, sa conduc treaba asta, e mai greu. Am dus-o destul”, a reacționat Negoiță, la emisiunea GSP Live.

