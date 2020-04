Clubul Dinamo are șanse să fie vândut până la 30 aprilie, a anunțat actualul patron.

Între cele două părți s-ar fi ajuns la un compromis, deși, inițial, Negoiță nu a fost mulțumit de pretențiile spaniolilor, care solicitau ca toate salariile să fie plătite la zi și să nu mai existe nicio datorie.

„Ca actualizare a informației, acel fond de investiții din Spania, cu care suntem în discuții de vreo două săptămâni și li s-a furnizat tot ce au cerut, a făcut în weekend o propunere destul de ciutată: <Noi luăm clubul, dar veniți la zi cu salariile!>. Băi, oameni, e 1 leu, dar vă asumați restul. Să preluați salarii, anumite datorii.

Am avut și eu o discuție cu ei, ieri, și le-am spus asta. Au resuscitat, să zic așa, oferta. S-a ajuns la o formulă de compromis. Dacă se va finaliza sau nu, rămâne de văzut. Așa discuții au tot fost în ultimii trei ani și nu s-a materializat. Oamenii spun că sunt din filmul care trebuie, că cei implicați sunt oameni de fotbal și că bani au.

Au renunțat la ideea cu banii la zi. Ei știau toate datoriile. Ei de două săptămâni tot cer documente și sunt la curent cu tot ce se întâmplă. Știu toate datoriile, dar ei voiau să fie plătit tot. Le-am spus <Oameni buni, nu chiar așa. Să nu le luăm la mișto unii pe alți. Să mai punem și bani?>. Eu zic că s-a găsit formula de compromis și spun că sunt hotărâți. Atât eu, cât și suporterii, își doresc un investitor. Doamne ajută să fie ce trebuie cel de acum!

Ei spun că au bani încât să asigure performanță. Ei știu că trebuie să vină repede. Au spus că se pot încadra până pe 30 aprilie, când trebuie plătiți ultimii bani pentru luarea licenței. Da, ei așa spun, până pe 30 aprilie. Ei au toate datele problemei. Au discutat deja și cu cei de la Timișoara, despre Rotariu, cu administratorul judiciar, să vadă care e situația, cum se poate rezolva. Sunt profesionioști de la modul cum au pus problema, nu sunt de pe stradă. Au punctat destul de corect toate etapele. Din punctul ăsta de vedere au știut cum să ceară, ce să ceară, au pus întrebările corecte„, a declarat Negoiță, la Digi Sport.

Pe lângă fondul de investiții anterior menționat, Negoiță a anunțat că, recent, a fost contactat de încă o familie din Spania, care ar fi dispusă să cumpere clubul Dinamo.

„Mai e o familie cu posibilități, care nu e străină de fotbal. Stă prin Elveția și au mai investit, din ce am înțeles. Au confortul financiar și ar vrea să se implice. Acolo e doar la început, suntem în a treia zi de discuții. Ieri am stat de vorbă, azi li s-au livrat documentele. Prioritate au potențialii investitori. În paralel, după aceea, PCH, care e deja în interior, care are o sumă de bani. Ei ar fi capabili până la final de lună să acopere suma, dar și cu ceilalți suntem în discuții, vedem.

Ideal ar fi să se găsească o soluție comună, mai ales în cazul în care nu se materializează cu niciun investitor, suporterii ar trebui să se pună de acord. Sunt ceva orgolii, dar eu cred că trebuie lăsat orgoliul la o parte. Eu le-am spus: <Până pe 14 mai, de ziua lui Dinamo, trebuie să găsiți o soluție, căutați și voi investitori, dăm cursul celor care suntem în discuție>. Ar fi păcat să se termine povestea așa abrupt„, a mai spus Negoiță.