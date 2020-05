Negocierile avute în ultimele săptămâni de Ionuț Negoiță cu oamenii de afaceri spanioli care s-au arătat interesați să preia echipa Dinamo nu au ajuns la niciun rezultat. Anunțul a fost făcut în această după-amiază de Ioan Andone, apropiat al ibericilor. „Fălcosul” a declarat că omul de afaceri român nu va vinde, pentru că nu a avut încredere în garanțiile financiare oferite de iberici.

„Din ce știu eu, s-a încheiat. Ionuț nu a acceptat. Două luni de zile s-au tot verificat acte… Negoiță trebuia să ceară ce voia. Că nu are încredere în spanioli. Că spaniolul nu are bani, că se aude că are conturile blocate… când ăla are 7 proprietăți și a făcut un centru sportiv superb la Marbella.

E căzută negocierea, din câte am înțeles. Au plătit societate de avocați, de contabilitate, avocați, au trimis contractele, s-au tradus aceste contracte, pierdere de timp”, a anunțat Andone la Digi Sport.