Negocieri fundamentale pentru încetarea focului din Ucraina au loc astăzi. Care a fost marea cerere a Kievului

UPDATE: Negocierile încep la ora 12:00, au anunțat mass media internaționale. Delegația Ucrainei a ajuns în Belarus, pentru negocieri. Echipa de negociatori este condusă, printre alții, de ministrul Apărării, Oleksii Reznikov, și de deputatul David Arakhamia, liderul partidului lui Volodimir Zelenski.

Jurnaliștii au fost dați afară de la discuțiile purtate de ruși și ucraineni. Ucraina a cerut luni încetarea imediată a focului și retragerea trupelor ruse, în timp ce o delegație a sosit pentru discuții cu Rusia la granița ucraineană-belarusă, conform declarației președinției ucrainene.

Ucrainenii au cerut Rusiei să se retragă din Crimeea și Donbas. Pravda anunță că negocierile s-au finalizat, în timp ce TASS afirmî cî ele continuă.

The delegates arrived at the negotiating venue by helicopter. pic.twitter.com/jumBclmFwf

