Necesarul zilnic de apă pentru o persoană. Cât de corecte sunt recomandările nutriționiștilor

Nutriționiștii recomandă să bem cel puțin doi litri de apă pe zi pentru a ne hidrata și pentru a ne menține într-o formă bună. Recomandarea pare să vină, mai curând, de la un vânzător de apă îmbuteliată, dintre cei care vând apă la bidoane de 2 litri.

Estre adevărat că organismul uman conține apă în proporție de 70%, iar „completarea” cantității pierdute este foarte importantă. Dar, cu toate acestea, consumul de apă nu este recomandat oricum, oricând și în orice condiții. Apa nu trebuie băută forțat, ci doar atunci când apare setea.

Iar necesarul de apă diferă de la o persoană la alta, în funcție de greutatea corpului, dietă sau mediul în care își desfășoară activitatea. Deci, una este 70% pentru o persoană care cântărește 100 de kilograme și alta pentru cineva care are doar 50 de kilograme. Drept urmare, este absurd ca toată lumea să consume cam aceeași cantitate de apă, 2 litri.

Studiile au prezentat recomandări diferite de-a lungul timpului, însă cert este că nevoia de apă diferă de la o persoană la alta și depinde de mulţi factori, cum ar fi dieta, starea de sănătate, tipul de activitate şi clima. Deoarece corpul nu poate tolera pierderi mari de apă, consumul ar trebui să fie pe măsura acestora. Cu alte cuvinte, dacă facem sport şi transpirăm mult, consumul de apă este mai mare, înainte, în timpul și după activitatea fizică.

Câtă apă trebuie să conumăm zilnic

Specialiștii spun că pentru fiecare 10 kg din greutate ieste nevoie de un consum de 330 ml apă, adica 33 ml per kilogram. Astfel, fiecare dintre noi își poate poate calcula ușor necesarul zilnic, înmulțind 33 cu greutatea sa. De exemplu, o persoana cu greutatea de 60 kg are nevoie de 1980 ml de apă zilnic, în timp ce o persoană cu greutatea de 80 kg are nevoie de 2.640 ml de apa în fiecare zi.

Conform studiilor, pentru activităţile de rutină, într-o climă temperată că în România, îți poți da seama dacă ai un consum de apă adecvat dacă nu ai senzaţia de sete şi produci urină deschisă la culoare, galben-pai.

De unde ne extragem necesarul de apă

Din cantitatea totală de apă pe care o consumăm, 70-80% este obţinută din lichide, iar restul de 20-30% provine din mâncare. De exemplu, din supă sau alimente cu un conținut ridicat de apă. Acestea sunt ţelina, roşiile, portocalele şi pepenii.

Laptele şi sucurile sunt compuse în mare parte din apă. Chiar şi berea, vinul şi băuturile cofeinizate – cafeaua, ceaiul şi cola ar putea contribui.

Apă este cea mai bună alegere pentru hidratare, deoarece nu are calorii, este ieftină şi uşor accesibilă.