Tânăra a povestit pentru un ziar italian calvarul prin care trece, mărturisind că oamenii legii nu au chemat-o nici măcar pentru o audiență, scrie gândul.ro.

”Am fost violată de un coleg de muncă în noaptea de Bobotează. Dormeam la o colegă. Am prezentat două plângeri cu rezultatele examenelor medicale. Am fost asigurată că ancheta se va desfășura rapid, însă în tot acest timp nici eu și nici avocatul meu nu am primit vreun semn. Nu am fost chemată niciodată pentru o audiență”, a relatat românca.