Navalnîi critică Twitter pentru interzicerea lui Trump. Iată un eveniment care incomodează teribil cenzorii de la platformele sociale. Deoarece Navalnîi este recunoscut peste tot în lume ca un luptător pentru libertate.

Declarația lui Navalnîi, care a supraviețuit la două tentative de asasinat prin otrăvire, survine după ce Twitter a interzis definitiv accesul lui Trump pe rețeaua sa.

Motivul invocat de Twitter, dar și de alte platforme, îl reprezintă evenimentele de la Capitoliu, de miercuri.

„Consider că interzicerea lui Donald Trump pe Twitter este un act de cenzură inacceptabil”, a scris Navalnîi pe rețeaua socială pe care o critică.

1. I think that the ban of Donald Trump on Twitter is an unacceptable act of censorship (THREAD)

— Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021