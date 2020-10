Naționala de fotbal a României se pregătește pentru un meci crucial. Joi, de la ora 21.45 (în direct la Pro TV), „tricolorii” vor disputa meciul de baraj pentru calificarea la Euro 2021, în deplasare. Dacă vor câștiga, oamenii lui Mirel Rădoi vor juca în deplasare cu învingătoarea confruntării dintre Ungaria și Bulgaria, în deplasare.

Fotbaliștii români au efectuat testarea pentru a vedea dacă au fost infectați cu coronavirus. Un membru al staff-ului este pozitiv. „În urma testării COVID-19 efectuate ieri în cantonamentul tricolorilor de la Mogoşoaia, toţi jucătorii au rezultate negative. Un membru al staff-ului auxiliar, cu rezultat negativ joia trecută, 1 octombrie, şi rezultate negative la testările anterioare, a primit rezultat pozitiv la testul de ieri.

Este asimptomatic, a intrat imediat în izolare şi a ieşit din programul lotului de la momentul primirii rezultatului”, au anunțat oficialii Federației Române de Fotbal.

Ei au mai precizat că „În cantonamentul de la Mogoşoaia măsurile de distanţare au fost respectate inclusiv la masă, iar fiecare membru al delegaţiei a stat singur în cameră. Membrul staff-ului va fi retestat astăzi, pentru a evita situaţia unui caz fals pozitiv”.

Pleacă azi spre Reykjavik

Naționala va pleca spre Islanda, astăzi, la ora 17.00. Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, se teme de jocurile de culise pe care le-ar putea face islandezii.

„Guvernul islandez are alte reguli, spre deosebire de Austria. În Islanda vom fi testați, din nou, toți, de către guvernul islandez. Nu are nicio legătură cu UEFA laboratorul care va prelucă testele. Faci testul acolo, pleci de acolo la hotel și se așteaptă rezultatul. Dacă e vreun rezultat pozitiv, atunci începe anchetă epidemiologică. Noi nu mergem la cantonamentul din Mogoșoaia, cel puțin eu. Orice cetățean care ajunge în Islanda acesta stă 14 zile în carantină, dar sportivii au „culoar”.

„Sincer, mă îngrijorează testul asta (n.r. – la laboratorul neacreditat UEFA), dar nu pentru că vin dintr-o zona balcanică. Se spune că zona nordică e de o corectitudine iesita din comun. Am văzut Suedia – Danemarca. L-am văzut pe suedezul ăla cu circul lui despre rasism. La fotbal nu mă convinge nimeni că lucrurile stau așa. Am văzut cazul din Feroe, care are o legislație asemănătoare, identică pe anumite părți”, a spus Vochin la Telekom Sport. El a mai afirmat:

„Și am văzut ce au pățit cei de la Slovan Bratislava, descoperiți cu test COVID și care au pierdut cu 3-0. Când s-au întors acasă, s-au retestat, iar omul găsit pozitiv a fost găsit negativ.”