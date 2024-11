Sport Naționala României, două atuuri pentru a ajunge la Mondial







Dincolo de certitudinea că am fi câștigat grupa a 2-a din Liga C a Nations League, succesul de la „masa verde” ne oferă două atuuri extraordinare. Ne referim la eventualitatea probabilă în care nu vom încheia seria în preliminariile CM 2026 pe locul întâi, dar și dacă am avea nevoie să ne folosim de barajele din Liga Națiunilor pentru a ne califica la turneul final.

Naționala României a primit trei puncte după abandonul kosovarilor

Cele trei puncte acordate după ce echipa naționalei din Kosovo a abandonat meciul de pe Arena Națională în prelungiri, la scorul de 0-0, ne-au propulsat pe prima poziție între cele patru câștigătoare de grupă din Liga C. Asta ne-a dus peste naționalele din Norvegia (cu 16 puncte, golaveraj 19-4), Macedonia de Nord (16 puncte, 9-1) și Irlanda de Nord (11 puncte, 11-3).

Naționala României se află astfel pe a noua poziție și, în situația în care dăm la o parte primele cinci echipe câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor (patru din Liga A și ultima din Liga B), Spania, Germania, Portugalia, Franța și Anglia (greu de imaginat că, fiind toate în urna capilor de serie, vor rata primul loc), mai rămân doar trei echipe peste România!

Tricolorii au șanse mari să prindă semifinalele pentru accedare la CM

Norvegia, Țara Galilor și Cehia, care au încheiat în frunte seriile lor din Liga B, rămân singurele care ne devansează.

Și, cum doar patru „bile” sunt norocoase, tricolorii au foarte mari șanse să prindă semifinalele pentru accederea la Mondialul din SUA, Canada și Mexic, prin intermediul Nations League.

Locul 20 în topul UEFA ne oferă ultimul bilet în urna a doua la tragerea la sorți a play-off-ului pentru Campionatul Mondial 2026.

Al doilea avantaj este cel al creșterii coeficientului de țară (1.494 față de 1.490, cât are Grecia, aflată pe locul al 21-lea) ceea ce înseamnă că vom prinde ultima poziție în a doua urnă pentru tragerea la sorți a perechilor din semifinalele barajelor de Campionatului Mondial (CM) prin intermediul Ligii Națiunilor, conform gsp.ro.

Naționala României ar putea juca cu echipe din a treia urnă valorică

Luând în considerare ipoteza prin care toate echipele din „Pot 2” vor termina grupa din preliminariile Mondialului din 2026 pe a doua poziție, primele două urne se vor completa cu naționalele clasate între locurile 13 și 20.

România ar putea primi ca adversare, în martie 2026, pe una dintre naționalele Greciei, Slovaciei, Norvegiei și Cehiei, din a treia urnă (formațiile din Pot 1 le vor înfrunta pe cele din Pot 4).