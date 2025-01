Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 ianuarie 2025. Semnificații







29 ianuarie

Pe 29 ianuarie s-au născut Thomas Paine, Oprah Winfrey, Romain Rolland, Anton Cehov, Ernst Lubitsch, John D. Rockefeller Jr., Tom Selleck, Bill Peet, Norio Oga, Gh. Brăescu, Marţian Negrea, Oana Pellea.

În calendarul creştin-ortodox este aducerea moaştelor Sf.Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul şi Sf. Filotei.

În această a cincea zi a sărbătorilor de iarnă lupilor, oamenii din vechime îşi „boiau” chipul şi trupul. Se vopseau cu tot felul de vopsele naturale, vegetale sau minerale, ocru, de exemplu. Emulsiile se făceau cu grăsime sau albuș de ou. Toţi oamenii din neolitic aveau această practică, iar obiceiurile, poate, încă actuale ale nativilor din Asia (India) America şi Africa sunt edificatoare.

Dar şi aici, în Europa, sunt pomeniţi picţii (pictaţii) din Marea Britanie, inamici valoroşi pentru legiunile romane. Se crede că picţii cei albaştrii au fost europeni ajunşi pe peninsula britanică în timpul glaciaţiunii Wurm şi rămaşi prizonieri în insula rezultată ulterior, prin creştere nivelului oceanului planetar. Poate că şi geto-dacii se "vopseau de război"! Cu siguranţă, agatârşii se machiau - primii noştri strămoşi care erau deosebit de îngrijiţi şi eleganţi – spun sursele antice greceşti. Doar era matriarhat!

Se estimeză că acest fenomen de „încălzire globală” care i-a făcut prizonieri pe picţi în insula britanică se repetă cu o perioadă de circa 13.000 de ani, adică jumătate dintr-o Mare Zodie astrologică de circa 26.000 de ani - în care punctul echinocţiului trece prin toate zodiile, iar axa Nordului descrie un mic cerc complet pe bolta cerească. Am pomenit cândva despre Marile Zodii şi de precesia echinocţiului. Dacă nu vă mai amintiți spuneți-mi ca să repet.

Vopsitul corpului şi a feţei avea un caracter religios, magic, de protecţie împotriva bolilor, a animalelor şi a duşmanilor. Machiajul din ziua de astăzi este urmaşul direct al celei de a cincea zi a Filipilor de iarnă, în care fiecare membru al tribului declara culorile şi felul în care se va vopsi în anul ce urmează.

În colectivităţile neoliticului, în triburi, machiajul, simbolurile de pe corp şi de pe faţă erau clare. Iată, colo, un bărbat care este machiat cu spirale, săgeţi şi mici siluete de animale, stilizate, în alb, roşu şi negru: "anul acesta o să fiu cel mai bun vânător". O fată, cu un mesaj clar: "anul acesta îmi caut soţ". Şi iată şi pe şeful tribului: "o să am grijă ca anul acesta să nu moară nimeni de foame"!

Un savant rus, Ivan Antonovici Efremov, autor de SF-uri celebre, de fapt, de popularizare a ştiinţei, (Nebuloasa din Andromeda, Timpul Taurului, Coroana Neagră, Umbra Dinozaurului, Iurta Corbului, Lacul duhurilor de munte, Cor Serpentis etc) spunea că machiajul este indispensabil umanității şi că este semn de civilizaţie - dădea ca exemplu o comunitate îndepărtată de fiinţe raţionale, foarte înaintată tehnologic, de pe Cor Serpentis. O civilizaţie care se dezvoltase pe o planetă cu atmosferă de fluor, în locul oxigenului. Ca să compenseze lumina albăstruie, caracteristică, femeile şi bărbaţii din Inima Şarpelui, care semănau surprinzător de mult cu oamenii de pe Terra, foloseau un machiaj cu nuanţe de portocaliu, "care sublinia calităţile şi ascundea imperfecţiunile"!

Tot Efremov, savant enciclopedist, policalificat, arată că frumuseţea este universală şi respingea teoria monştrilor veniţi din spaţiu şi timp. El, la fel ca şi Biserica spunea că singurul tip de fiinţă evoluată, raţională, este cea de tip uman, în tot Universul: "Dumnezeu L-a făcut pe om după Chipul şi asemănarea Sa!" Să ne reamintim că şi Vaticanul a recunoscut că „mai există oameni în Univers”. Nu extratereştrii, nu monştrii – oameni! Fiinţă bipedă, cu simetrie faţă de o axă verticală, cu organe de simţ dipuse în punctul cel mai înalt, şi posibilitatea de control fin și mişcare a obiectelor şi deplasare rapidă.

Efremov face, în „Coroana neagră”, un roman foarte bun, astăzi uitat, o teorie fabuloasă asupra conceptului frumuseţii umane. Şi a îmbinării frumuseţii cu utilitatea. Am cartea undeva prin bibliotecă, odată şi odată o s-o găsesc! Şi mai subliniază încă odată că îmbrăcămintea şi mai ales machiajul trebuie să acopere imperfecţiunile trupului şi feţei şi să sublinieze calităţile.

Observăm că moda, lansarea „colecţiilor”, care se întâmplă în această perioadă a anului, are o vechime de zeci de mii de ani. Apropos, sau by the way, ştiţi când a fost prima grevă din lume? Ei bine, acum mai bine de cinci mii de ani, când lucrătorii în piatră, muncitorii liberi – nu sclavii au ridicat piramidele, era interzis ritual, religios - care ridicau piramide în Ta-Kemt (Egiptul) nu au primit vopsele, cosmetice pentru faţă, corp şi ochi ca să se protejeze de soare şi praf!

Atenţie la machiaj, sunt gândurile care vi le puneţi pe faţă, cartea de vizită, mesajul de întâmpinare, care poate fi plăcut, binevoitor, agresiv, sau vulgar. Depinde de voi, machiajul este o artă care se învaţă relativ uşor, nu este teoria relativităţii, dar trebui să vă reprezinte, să fie atrăgător, să vă facă mai interesant(ă)!

Guillaume Narguet, de la Radio Prague International, informează:

Președintele Petr Pavel: „Omenirea are o reputație proastă pentru a învăța din istorie”

O ceremonie a avut loc la Castelul Praga, marți dimineață. A doua zi după Ziua Internațională de Comemorare în Memoria Holocaustului și pentru Prevenirea Crimelor împotriva Umanității. Cu această ocazie, președintele ceh a regretat că „omenirea are o reputație destul de proastă când vine vorba de a învăța din istorie”. Potrivit lui Petr Pavel, „tinde să uite și caracteristicile și fenomenele care au dus la evenimentele tragice”.

De asemenea, șeful statului ceh a avertizat împotriva intoleranței față de diferite grupuri și etnii și împotriva creșterii dezinformarii, care, potrivit lui, adâncește diviziunile în cadrul societăților.

La rândul său, președintele Senatului Miloš Vystrčil a spus că, deși, pe de o parte, faptul că o mare parte a Europei nu a trecut prin război timp de optzeci de ani poate fi considerat un succes, pe de altă parte, conflictele actuale afectează tot mai mult Europa.

Relații ceho-slovace: Robert Fico îi acuză pe cehi că au intervenit în lucruri care nu-i privesc

Relațiile dintre Bratislava și Praga rămân tensionate. Luni, prim-ministrul slovac Robert Fico i-a acuzat pe politicienii cehi că se amestecă în treburile interne ale Slovaciei.

Adresându-se jurnaliştilor, el a spus că atacurile asupra lui care se răspândesc în Republica Cehă, de ceva vreme încoace, urmăresc în principal defăimarea fostului premier Andrej Babiš. Mișcarea populistă ANO, condusă de aceasta din urmă, conduce sondajele cu o marjă largă înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc în Republica Cehă din toamnă.

"Nimeni nu face nimic pentru că atacurile asupra lui Robert Fico din Republica Cehă au ca scop în primul rând să-l calomnieze pe Andrej Babiš. În Republica Cehă, se crează imaginea că Andrej Babiš va fi ca Robert Fico", a explicat Robert Fico, în timp ce el este ținta multor critici din partea opoziției și a presei și aproximativ 100.000 de oameni din întreaga țară au participat la protestele împotriva guvernului său, vinerea trecută.

Afaceri Europene: Planul Ceh de Integrare a Ucrainei și Moldovei în Piața Internă

Cehia a prezentat marți la Bruxelles un plan pentru integrarea treptată a Ucrainei și Moldovei în piața internă a Uniunii Europene. Potrivit ministrului pentru Afaceri Europene Martin Dvořák, planul include propuneri concrete pentru aprofundarea cooperării, în special în sectoarele energie, telecomunicații, mediu și agricultură. „Credem că acesta este un pas important care ar putea accelera întregul proces”, a explicat el.

Până în prezent, Cehia are sprijinul altor nouă state membre (Estonia, Finlanda, Germania, România, Letonia, Slovenia, Suedia și Danemarca). Potrivit Praga, acesta este un plan câștigător pentru toate părțile, „pentru țările candidate, care vor avea acces mai ușor la piețele noastre, și pentru noi, pentru că vom avea o altă parte a pieței care va fi liber accesibilă”, a mai spus Martin Dvořák.

Relațiile UE-SUA: Europa trebuie să acționeze „în unitate”, potrivit ministrului de externe ceh

Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să declare clar Statelor Unite că un război comercial nu va aduce beneficii niciunei părți, a declarat Ministrul de Externe ceh. Când a părăsit luni reuniunea șefilor de afaceri externe ai celor 27 de state membre de la Bruxelles.

Pentru UE, conform lui Jan Lipavský, aceasta înseamnă a acționa „la unison” cu Statele Unite. „Am discutat despre ce înseamnă noua administrație americană pentru Europa, dar fără concluzii concrete”, a mai spus el, recunoscând în același timp că este „clar” că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă va însemna o presiune sporită asupra „Europei pentru a cheltui mai mult pentru apărare."

În altă ordine de idei, sau în aceiași, doamna M din Olanda mi-a trims un rezumat al zarelor olandeze pe subiectul furtului obiectelor de tezaur din România. La început ziarele olandeze au admirat priceperea hoțlor care au ”operat” doar în trei minute. Apoi au răsuflat ușurate că s-au furat câteva obiecte de aur din România și nu picturile lui Van Gogh, aflate, de asemenea în muzeu. Apoi au început să povestească despe ”coiful lui Coțophenești” confundând locul descoperirii cu proprietarul, ca un obiect de artă oarecare. În ultimul timp, adică ieri au pus ”batista pe țambal” spunând că este un furt ca oricare altul din din ultimele șase luni de când a apărut ”echipa cu dinamita”. Nu o să mai vedem niciodată obiectele de tezaur, poliția olandeză este obișnuită să reprime manifestanții, nu să descopere hoții.

Vedeți, domnile voastre, interesul s-a concentrat pe faptul că erau obiecte din aur. Semnificația coifului, de origine incertă, poate o copie după coifuri uralice, scitice, sau persane, este foarte importantă pentru poporul român. Atestă faptul că un conducător bogat și puternic, acum 2.500 de ani, pe teritoriul românesc, a avut puterea să pună să se facă un asemenea coif, poate ritual, poate funerar. Putea fi un rege autohton. Deci acum 2.500 de ani existau formațiuni statale pe teritoriul României! Cu o mie cinci sute de ani înaintea descălecării ungurilor. Încă un ”certificat de naștere” distrus de lăcomie, sau de dușmanii României.

Noaptea este tânără, mai am multe de făcut, dar am timp, doar mâine este în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29 ianuarie 2025

BERBEC Astăzi eşti apatic şi fără energie, ceea ce nu te caracterizează. Poate e oboseala, poate vremea ciudată, anormală, dar nu îţi poţi permite să stai degeaba. Dar, amână tot ce pare că nu este urgent! Eşti într-o perioadă de emulaţie şi avînt. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect. Ajută pe cel în nevoie, pe un prieten, pe o rudă. Trebuie, din nou, să alegi cu grijă modul de rezolvare a problemelor sentimentale, atât în familie cât şi cu prietenii. Zi-lumină, foarte importantă pentru viitorul unui proiect sau a unei afaceri. Tot ceea ce începi sau programezi în această zi poate aduce rezultate fructoase.

TAUR Astăzi ai o zi cam amestecată, aşa ca poate este bine să faci o analiza atenta şi obiectiva a realizarilor şi a eşecurilor. Trece timpul, fără necazuri şi poţi să o iei pe drumul bun! Ziua este perfectă şi pentru finalizarea unor proiecte profesionale. Trebuie, numai, să te concentrezi foarte bine – ai o mare putere de focalizare pe termen scurt, însă. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Zi favorabilă ideilor noi, sau unor noi planuri de dezvoltare, dar nu importante. După masă evită întîlnirile, fă-ţi un program de cultură şi artă.

GEMENI Fii sincer şi recunoaşte, măcar astăzi, chiar dacă nu prea îţi convine, că majoritatea problemelor pe care le ai se datoresc superficialităţii tale. Termină odată lucrurile începute! Astăzi ai un debit verbal uimitor. Ceea te cam caracterizează. Trebuie să nu exagerezi în această expansiune îndrăzneaţă pentru că este deosebit de riscantă: poţi să faci gafe şi confesiuni extravagante. O întâlnire importantă la mijlocul zilei te face să îţi freci mâinile de mulţumire. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie. Familia este bine, animăluţele sunt bine. Totul este bine, nu mai fi anxios.

RAC Chiar dacă ai impresia că faci lucruri inutile, că munceşti degeaba, nu face o problemă din aceasta. Astăzi eşti rasfăţăt de cei din jur şi nu ai mult de lucru. Ai mai mult timp pentru tine! Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia armonioasă a Racului ca sa rezolve problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Evită să te enervezi pentru lucruri minore şi persoane neinteresante. O întâlnire importantă din a doua parte a zilei te calmează şi îţi face chiar plăcere.

Horoscopul lui Dom’ Profesor

LEU Trebuie să te stăpâneşi, să-ţi canalizezi energia în domeniul social, relaţional. Trebuie să dai dovadă şi de umor! Cumpătarea este cheia, că doar abuzul nu a plăcut niciodată, nimănui. Pe seara cea mai bună perioadă pentru afacerile şi reuniunile de familie. Nu sunt recomandate schimbările, noul, de orice natura, aşa încât dacă aveai ceva în gând las-o pentru altă zi. Oricum, afară sunt oameni. Mulți!

FECIOARĂ Astăzi trebuie să dai dovadă de o mai mare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci. Fii ferm, dar în acelaşi timp politicos şi plăcut. Domeniul sentimental este favorizat. O veste pare că te interesează mult. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti pozitiv. Ai intrat într-o rutina care te protejează dar nu te motivează. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promovează-ţi cu curaj interesele de astăzi, de acum. Anumite informaţii şi zvonuri te luminează la propriu şi la figurat. Nu te grăbi, însă, ca să tragi concluzii.

BALANŢĂ O perioadă de iarnă continentală secetoasă care te face să ai nevoie de tandreţe şi dragoste, reflex normal în faţa depresiilor de iarnă. Domeniul sentimental e favorizat, aşa că ai toate condiţiile! Organismul tau are nevoie de recuperare, iar la tine porneşte de la inimă, deci, iubeşte, zâmbeşte, fii tandru şi bucură-te de copiii tăi, sau de cei pe care o să îi ai, sau puteai să-i ai! Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, liantul natural al grupului şi aşteptînd o iniţiativă din partea ta. Cumpără-le covrigi! “Mâna care îţi dă de mâncare nu se muşcă” spune un vechi proverb şi poate colegii o să-şi amintească de asta.

SCORPION Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la variaţiile de temperatură, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Nu pleca la drum lung! În această zi eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota împotriva ta! Ceea ce nu este adevarat din doua motive: unul că ţi se pare, al doilea că prea te crezi buricul pământului. În această perioadă este bine să nu ai nicio reacţie, aşteptând ca această lume nebună, nebună, nebună să se stratifice şi să se structureze.

SĂGETĂTOR Gândeşte pozitiv şi nu mai mormăi supărat în colţul tău. Se poate şi mai rău! Dar nici nu sta cu mâinile încrucişate. Fă ceea ce trebuie, când trebuie, cum trebuie! Nu amesteca lucrurile! O zi favorabilă pe care o poţi petrece cu cei dragi. Timpul trece repede, aşa că nu ezita să le spui cât de mult ţii la ei! Dacă porneşti de la premiza că fiecare poate fi motivat în felul lui, ziua de astăzi este căluza ta în găsirea unor răspunsuri, soluţii şi explicaţii. Ceea ce ţi se comunică gaseşte noi rezonanţe şi noi interpretări. Este timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri.

CAPRICORN Dimineaţa ai ceva de rezolvat. Astăzi poate fi nevoie de unele calităţi şi abilităţi ale tale. Cei din jur te plac, profită să-ţi promovezi interesele. Încet-încet te faci de neînlocuit! Astăzi apare o nouă cunoştiinţă, o nouă relaţie socială, sau de afaceri. În perioada menţionată afacerile sunt mediu aspectate, aşa încît este bine să te limitezi la activităţile de rutină şi la prospectări. Viaţa de famile, sau de cuplu este bine aspectată, cu noutăţi şi bucurii. Stelele spun că ar fi bine să-ţi evaluezi exact coordonatele afacerilor producătoare de resurse şi să iei măsurile care se impun. Spre sfârşitul zilei te poţi interesa de problemele ce trenau de mai mult timp.

VĂRSĂTOR Ai şanse să primeşti astăzi un dar neaşteptat, care iţi schimba brusc starea de spirit. Esti conciliant şi nu mai mai doreşti confruntări din care să ieşi învingător. Poate fi ziua de naştere? Aspectele pozitive celeste îţi permit să abordezi cu succes decizii importante, schimbări de situaţie sau poziţii sociale superioare, (pentru un mic procent din zodie ultima precizare, desigur că nu toată zodia o să fie avansată). Dimineaţa dedic-o lucrurilor, problemelor urgente. Concentrează-te asupra lucrurilor importante în cursul prânzului.

PEŞTI Vremea ciudată te face nervos şi puţin depresiv. Trebuie să dai dovadă de diplomaţie. Zâmbeşte şi schimbă vorba, nu discuta subiecte dificile, controversate! Ziua de astăzi îţi aduce unele răspunsuri şi o promisiune de mai bine. Va fi bine, oricum, ai încredere! Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în niciun fel. Configuraţia astrală arată unele preocupări cu caracter juridic, în sensul că verifici, consulţi sau semnezi contracte, sau înscrisuri oficiale. Din nou ţi se cere ajutorul. Dă-l!