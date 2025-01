Profesorii, înlocuiți de Inteligența Artificială. Primul experiment

David Game College, un colegiu privat din Londra, testează utilizarea inteligenţei artificiale (AI) pentru pregătirea examenelor, înlocuind astfel profesorii. Această iniţiativă este privită cu prudență de către o cercetătoare din acest domeniu.

David Game College, aflat situat în centrul Londrei, a demarat în urmă cu şase luni un proiect-pilot destinat tinerilor care se pregătesc pentru Certificatul General de Terminare a Studiilor Secundare (GCSE).

John Dalton, adjunctul directorului colegiului, a susinut că „învăţământul va fi transformat de AI. Asta nu ridică niciun dubiu”. O platformă monitorizează modul în care elevii îşi învaţă cursurile şi furnizează colegiului informaţii despre obiceiurile lor de învăţare, conform explicațiilor oferite de acesta. În prezent, şapte elevi participă la proiectul-pilot.

Într-o sală de clasă mică, elevii au la dispoziţie computere prin care accesează programul. În locul profesorilor, aceşti au „coach pedagogici”, calificaţi să fie profesori, dar care nu cunosc în totalitate materiile. Rolul acestora este să ghideze elevii în utilizarea sistemelor de inteligenţă artificială şi să îi sprijine în dezvoltarea unor competenţe netehnice, precum aptitudinile de dezbatere.

