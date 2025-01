Furtuna Eowyn face ravagii în Irlanda și Regatul Unit: Zboruri anulate, școli închise și beznă în mai multe zone

Irlanda și Regatul Unit se confruntă cu una dintre cele mai severe furtuni din ultimele decenii. Furtuna Eowyn a venit cu rafale de vânt care au atins viteze record, paralizând transporturile și lăsând sute de mii de gospodării în întuneric. Eowyn fost a cincea furtună majoră a sezonului.

Irlanda a fost prima care a simțit forța devastatoare a furtunii. În apropiere de Galway, rafalele de vânt au atins 183 km/h, un record absolut, care nu a mai fost atins din 1945. Premierul irlandez Micheál Martin a numit evenimentul o „furtună istorică” și a convocat o reuniune de urgență pentru a coordona răspunsul la criză.

Consecințele sale au fost severe. Peste 715.000 de gospodării și sedii de firme au rămas fără curent electric, iar operatorul public de electricitate ESB a avertizat că repararea rețelelor va dura câteva zile, scrie Reuters.

Aeroportul din Dublin a raportat anularea a peste 230 de zboruri, în timp ce aeroporturile din Cork și Shannon au înregistrat și ele perturbări masive.

În ceea ce privește accesul la apă potabilă, Irish Water a anunțat că peste 150.000 de clădiri riscă să rămână fără apă din cauza infrastructurii afectate.

Alerta cod roșu, decretată inițial pe întreaga insulă, a fost restrânsă ulterior doar în zonele nordice ale Irlandei, dar impactul rămâne unul devastator.

După ce a devastat Irlanda, Eowyn a măturat sudul Scoției și Irlanda de Nord, unde rafalele de vânt au atins viteze de 138-146 km/h. Agenția meteorologică britanică Met Office a extins alerta cod roșu, subliniind caracterul „distrugător” al vântului.

În Scoția, la Glasgow, străzile erau pustii, autoritățile cerând locuitorilor să rămână acasă. La Edinburgh, activitatea Parlamentului a fost suspendată complet.

Premierul scoțian John Swinney a avertizat despre gravitatea situației, îndemnând populația la prudență maximă.

În Irlanda de Nord, 93.000 de gospodării au rămas fără electricitate, conform NIE Networks, și s-a dispus suspendarea tuturor trenurilor și autobuzelor. Este pentru prima oară când un cod roșu este emis în această provincie de la introducerea sa în 2011.

Premierul Michelle O'Neill a descris situația Irlandei de Nord ca aflându-se „în ochiul ciclonului”.

În sudul Angliei și Midlands, Agenția Mediului a emis avertizări de inundații, anticipând ploi abundente în zilele următoare. Autoritățile sunt în alertă maximă, pregătindu-se pentru eventuale evacuări și daune semnificative.

Furtuna Eowyn este doar cea mai recentă dintr-o serie de fenomene meteorologice extreme care au afectat Europa în acest sezon. Precedenta furtună, Darragh, a provocat decese și pagube materiale considerabile în Franța și Regatul Unit.

VIDEO: 🇮🇪 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Violent storm Eowyn hits Ireland and Scotland

Ireland has recorded its strongest-ever wind gusts as Storm Eowyn barrelled in from the Atlantic, leaving hundreds of thousands of homes without power, grounding flights and shutting schools#AFPVertical pic.twitter.com/s42lCQejxu

— AFP News Agency (@AFP) January 24, 2025