Naționala de fotbal a Ghanei, jefuită la Viena, oraș frecvent în fruntea topurilor mondiale privind siguranța

Jucătorii naționalei Ghanei au fost victimele unui furt în Viena, capitala Austriei, în timp ce se aflau la antrenament. Ceasuri de lux și bani cash au dispărut din hotel, iar poliția anchetează cazul.

Naționala de fotbal a Ghanei traversează un episod neplăcut în cantonamentul din Austria. În timp ce echipa se afla la un antrenament obișnuit, desfășurat miercuri, hotelul unde era cazată delegația a fost ținta unor hoți.

Totul s-a petrecut discret, în absența jucătorilor și a staffului, care se aflau pe teren. În acest interval, indivizi neidentificați au pătruns în camerele hotelului și au plecat cu bunuri de valoare.

Primele semne că ceva nu era în regulă au apărut imediat după revenirea echipei de la antrenament. Doi jucători au constatat că le lipsesc ceasuri de lux, mai exact modele Rolex, cu o valoare totală estimată la aproximativ 20.000 de dolari.

Situația nu s-a oprit însă aici. A doua zi, joi, a ieșit la iveală că și un membru al staffului tehnic a fost afectat. Acesta a raportat dispariția sumei de 2.250 de dolari din seiful său personal.

Autoritățile locale au intrat pe fir, iar poliția continuă verificările pentru a stabili exact cum s-a produs furtul și cine se află în spatele acestuia. În paralel, sunt audiate persoane din cadrul delegației, în încercarea de a reconstrui traseul evenimentelor și de a stabili valoarea totală a prejudiciului.

Deocamdată, bilanțul rămâne unul provizoriu, iar suma finală a pierderilor nu a fost încă stabilită oficial.

Purtătorul de cuvânt al poliției nu a făcut publice numele jucătorilor sau al hotelului, însă a menționat că nu s-au înregistrat acte de violență.

Astfel de evenimente sunt destul de rare în Viena. Nivelul scăzut al criminalității din capitala Austriei a făcut ca orașul să fie clasat frecvent în fruntea topurilor mondiale privind calitatea vieții.