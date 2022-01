Nathan Chen își pune amprenta în patinajul artistic. Un nou titlu după o evoluție fabuloasă. Video

Patinatorul în vârstă de 22 de ani s-a impus cu un total de 328,01 puncte, după ce s-a impus în programul liber cu 212,62 puncte, pe muzica lui Elton John, duminică, la Nashville – Tennessee (SUA).

Sâmbătă, pe melodia la „La Boheme” a lui Charles Aznavour, el şi-a doborât propriul record personal în programul liber cu 115,39 puncte.

El i-a devansat pe tânărul patinator de 17 ani Ilia Malinin – 302,48 puncte şi pe Vincent Zhou – 290,16 puncte, vicecampion mondial în 2017, 2019 şi 2021, scrie Agerpres.

Nathan Chen este de trei ori campion mondial la patinaj artistic

În primăvara anului 2021, la Stockholm, americanul Nathan Chen a devenit campion mondial la patinaj artistic pentru a treia oară consecutiv, după succesele din 2018 şi 2019, unde dublul campion olimpic japonez Yuzuru Hanyu a obţinut doar medalia de bronz.

„Este incredibil. Faptul că pot să fiu aici, la acest Campionat Mondial, după acel an fără precedent…. sunt foarte bucuros că sunt aici. Am avut ceva probleme la naţionale şi la începutul programului scurt. Voiam să pot părăsi competiţia mulţumit de felul în care am patinat la programul liber. Am reuşit acest lucru şi sunt încântat”, a declarat Chen.

La Jocurile Olimpice de la Beijing (4-20 februarie), el are drept obiectiv medalia de aur, la patru ani după ce s-a clasat pe locul 5 la Olimpiada de la PyeongChang.