Nașul Adelinei Pestrițu rămâne în continuare după gratii. Este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc

Daniel Rafte este cercetat alături de Marius Aurel Mihai, zis Pitbull, finul lui Adrian Minune și alte două persoane. Gruparea din care făcea parte nașul Adelinei Pestrițu cumpăra droguri sub prețul pieței și le vindea apoi mult mai scump, în București, județele Constanța și Prahova.

Daniel Rafte rămâne în închisoare

Zilele trecute, magistrații de la Curtea de Apel Ploiești au decis prelungirea măsurii de arestare preventivă pentru aceștia, astfel că Daniel Rafte va rămâne în continuare închis în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din IPJ Constanţa. Aceasta este cea de-a treia prelungire a mandatului de arestare.

În trecut, Daniel Rafte a mai fost cercetat pentru că a continuat executarea unor lucrări în condițiile în care organele de control i-au interzis acest lucru. Ulteiror, în 3 noiembrie 2021 a fost trimis în judecată sub acuzația de șantaj și amenințări.

Imediat după ce scandalul arestării nașului lui Adelina Pestrițu a luat amploare, fosta prezentatoare TV a ținut să anunțe că relația dintre ei oricum s-a încheiat.

„Drumurile noastre și relația noastră circumstanțială s-a încheiat destul de repede. Niciodată pe parcursul relației noastre, atât cât a durat, nu am avut cunoștință sau bănuieli despre acțiuni contrare legii sau morale”, a scris Pestrițu. Adelina Pestrițu i-a cunoscut pe Aura și Daniel Rafte la începutul relației cu Virgil Șteblea. Atunci când iubitul ei a cerut-o de soție, Adelina și Virgil au stabilit ca cei mai potriviți pentru a le fi nași sunt cei doi oameni de afaceri.

Marius Mihai Aurel, finul manelistului Adrian Minune

În același dosar este cercetat și Marius Mihai Aurel, cunoscut sub numele de Pitbull, ce în trecut era un taximetrist. Acesta s-a ocupat cu drogurile, dar a fost și un membru important al unei rețele de trafic de persoane. El a fost cununat de manelistul Adrian Minune care a spus atunci despre el:

„Pe finul meu îl cunosc de 15 ani şi l-am cununat, dovadă că eu nu am uitat de unde am plecat. Finul meu are nevoie de un părinte spiritual, aşa cum eu ştiu să fiu”, conform informațiilor Cancan.