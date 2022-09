Scandal cu arestări în showbiz. Poliția l-a săltat direct. Acuzațiile sunt neașteptate

Scandal cu arestări în showbiz. Afaceristul Daniel Rafte, nașul Adelinei Pestriţu, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc. Decizia a fost luată sâmbătă 24 septembrie, de judecătorii din Prahova.

Nașul Adelinei Pestriţu a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile, după ce magistrații au admis propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești.

Daniel Rafte a cerut arestat la domiciliu, cererea i-a fost respinsă

Potrivit jurnaliștilor de la Click, gruparea din care făcea parte afaceristul cumpăra droguri mai ieftin și le vindea mai scump. Pe 20 și 23 septembrie 2022, procurorii DIICOT Ploiești au reținut patru inculpați cercetați pentru trafic și deținere de droguri, după ce pe 19 septembrie procurorii l-au prins pe unul dintre inculpați, după ce a achiziționat o cantitate de metamfetamină.

„Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Parchetului de pe lângă I.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul de urmărire penală nr. 71/D/P/2022 În baza disp.art. 226 alin.1 şi 2 C.P.P. penală rap. la art. 223 alin. 2 C.P.P. dispune arestarea preventivă a inculpatului RAFTE DANIEL, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc prevăzută de art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 24.09.2022 şi până la data de 23.10.2022, inclusiv.

Respinge ca neîntemeiată cererea inculpatului de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu sau a măsurii preventive a controlului judiciar. În temeiul art.230 alin.(2) C.pr.pen dispune emiterea mandatului de arestare preventive. În baza art. 275 alin 3 Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. In baza art.275 alin. 6 C pr pen, onorariul aparatorului din oficiu in cuantum de cate 626 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justitiei. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Cercetată şi pronunţată în Camera de Consiliu astăzi, 24.09.2022, ora 11:45”, se arată în minuta Tribunalului Prahova.

Daniel Rafte, implicat în mai multe dosare de-a lungul timpului

Pe 25 mai 2020, nașul Adelinei Pestrițu a avut un dosar penal deoarece a continuat executarea unor lucrări, deși organele de control i-au interzis acest lucru. Pe 3 noiembrie 2021, acesta a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Persoana vătămată susținea faptul că Daniel Rafte a exercitat asupra sa multiple acte de violență, pentru a o convinge să-i dea suma 30.000 de euro sau o mașină.

Adelina Pestrițu i-a cunoscut pe Aura și Daniel Rafte la începutul relației cu Virgil Șteblea. Atunci când iubitul ei a cerut-o de soție, Adelina și Virgil au stabilit ca cei mai potriviți pentru a le fi nași sunt cei doi oameni de afaceri.

Reacția Adelinei Pestrițu, după ce nașul ei a fost arestat

Adelina Pestrițu a reacționat imediat: ,„Aș vrea să fiu pe cât se poate de clară și fermă, nu am niciun fel de legătură cu situația și persoanele în discuție zilele acestea. Drumurile noastre și relația noastră circumstanțială s-a încheiat destul de repede. Niciodată pe parcursul relației noastre, atât cât a durat, nu am avut cunoștință sau bănuieli despre acțiuni contrare legii sau moralei. Nici eu, nici familia mea nu suntem implicați în niciun fel. Înțeleg nevoia de a folosi nume de persoane cunoscute pentru a genera titluri și vizualizări, însă nu înțeleg de ce cineva ar folosi un nume într-o poveste gravă care nu îl implică.

Familia mea nu este nici ”devastată”, nici ”distrusă”, familia mea nu implică aceste persoane. Familia mea reală este însă îngrijorată de faptul că suntem aruncați fără vină în acest vârtej al senzaționalului. Respect fiecare om care are un rol în viața mea. Respect toate amintirile comune, însă mă delimitez de orice acțiune care nu are legătură cu mine, cu atât mai mult cu cât acea acțiune pare a fi una cu impact major asupra societății și a principiilor mele de viață, educație și acțiune.

Respectul nu este ceva ce pot pretinde și din partea altora, însă vă asigur că voi face tot ceea ce ține de mine pentru a-mi proteja numele, viața personală, principiile reale și familia directă. Vouă, celor care înțelegeți și sunteți mereu alături de mine, vă mulțumesc pentru sprijin.”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.