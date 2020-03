Năstase a povestit că după ce a pierdut finala Cupei Davis, în fața jucătorului din SUA, în anul 1972 au existat zvonuri că ar fi fost vorba despre un meci trucat și tenismanul român ar fi cedat intenționat.

După acel meci memorabil, Năstase a spus că a fost abordat de Elena Ceaușescu

„Cand sa ies din sediul Comitetului Central al PCR era o femeie cu batic pe cap, statea, asa, rezemata de un perete. „Măi, flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino să vorbim puțin!”. „Sărut mâna, doamnă!” Eu îi răspund că am avion spre Barcelona. „Uite, s-au auzit zvonuri că ai vândut meciul americanilor. Dar noi nu credem așa ceva. Tu du-te liniștit că n-o să-ți facă nimeni nimic”. Nicolae Ceaușescu a respectat protocolul. Ne-a primit după finală, pe noi și pe americani. Eu mi-am cerut scuze că nu pot să stau prea mult, am ciocnit un pahar și am plecat, că aveam avion spre Barcelona”, a spus Ilie Nastase.

„Asta este o mare tâmpenie că am vândut meciul. Dar Țiriac era supărat pe mine. Li avea dreptate!”, a mai spus Ilie Nastase, într-un interviu pentru gsp.ro.

Te-ar putea interesa și: