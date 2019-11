25 noiembrie

NASA confirmă teoria astrologică. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 25 noiembrie s-au născut Lope de Vega, Andrew Carnegie, Karl Friedrich Benz, Tina Turner, Augusto Pinochet, George Vraca, Dumitru Carabăţ.

Pe 25 noiembrie sunt sunt Sfinţii: Ecaterina, Mercurie. Odovania praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului.

„Evenimentul Zilei” din ziua de 25 noiembrie 1988 a fost că o tânără britanică, pe nume Lorraine Miles, a făcut istorie juridică, obţinând prin tribunal o hotărâre definitivă şi irevocabilă de daune-interes, contra statului, de 25.108 lire, ceea ce în acele timpuri era o mică avere. Sursa: „Book of Days” pagina 584.

Mai mult, cazul era unul de viol, comis de un om al străzii asupra atrăgătoarei tinere, într-un loc public. În general astfel de cazuri sunt de domeniul dreptului penal şi sunt greu de probat şi instrumentat. Avocatul tinerei, britanic de origine română, a ales o strategie de atac neobişnuită, dar foarte convingătoare şi… legală!

În pledoaria sa, inspiratul avocat, a susţinut că violatorul, cât şi Lorraine sunt victime ale statului, ale autorităţilor locale, nepăsătoare, incompetente şi care nu asigură locuri de muncă şi securitatea necesară în spaţiul public. Şi că de aceea nu a recurs la penal, ci la civil! Și, că statul trebuie să plătească pentru incompetența sa!

Judecătorii tribunalului din Essex au admis pretenţiile reclamantei şi la sfârşit… au felicitat avocatul. Felicitări la care s-a alăturat şi publicul din sala tribunalului, care a aplaudat minute în şir, ca la teatru! Numai procurorul, reprezentantul statului, nu a fost foarte încântat, dar a strâns, totuși, mâna avocatului câștigător, cu un zâmbet cam strâmb.

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, unul dintre indicatorii democraţiei este numărul de procese câştigate de persoane particulare contra statului. La noi… numai cu proprietăţile ne mai războim cu statul… de drepturile civile, nici vorbă! Adevărul este că românii încă nici nu prea ştiu ce este aceea democraţie şi ce drepturi dar şi ce obligaţii înseamnă!

Dar ziua de 25 noiembrie a mai însemnat un eveniment important pentru istoria lumii. Cel puţin din punct de vedere al religiei iudeilor.

Savanţii în studiul Vechiului Testament au stabilit că acum exact 4.367 de ani, pe 25 noiembrie, a avut loc… Potopul. Mai precis, a început!

Dacii au avut şi ei, ca mai toate popoarele importante de pe glob, reprezentarea Potopului. De exemplu, în legenda Zefirei, se spune că frumoasa fată se trăgea din neam vechi, seminţie mândră ce era pe aceste pământuri de la Apele Mari, care cuprinseseră totul, doar vârful munţilor se mai vedea. De aici, şi Vasile Pârvan este de acord, putem stabili vechimea geto-dacilor de cel puţin patru mii trei sute de ani. Dar am eu o bănuială că este vorba de o locuire neîntreruptă de zeci şi sute de mii de ani… că îi chemau agatârşi, sau geţi, sau daci…

Dar de ce, dacii? Pentru că ei sunt temelia noastră adevărată, tare, de granit, de silex, pe care să ne înălţăm, să construim viitorul! Dacă nu știi cine ești, de unde ai plecat, nu ajungi nicăieri!

Ştiu că materialismul primitiv, sau cataleptic a învins, deocamdată, în România şi papa, caca, euro, sex, Audi, este universul majorităţii. Dar aştept ploaia… ploaia care să spele obrazul României!

Dar, fără Potop, pentru că trebuie să ştiţi că Domnul Dumnezeu a promis că nu va mai îneca Pământul niciodată şi ca semn al legământului ne-a dăruit curcubeul, însemnul speranţei.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, weekendul este, pentru mine, o perioadă densă şi aglomerată. Prieteni, cunoscuţi şi chiar necunoscuţi trec pe la sihăstria mea din Prahova, ca să mai schimbe o vorbă! Cu toate că am anunțat că numai primesc pe nimeni până la Sf.Paști de anul viitor, pe 19 aprilie 2020. Unii rămân şi la grătarul canonic de la prânz, fiind post, am un sortiment absolut magnific de mănătărci, vineciori, creasta cocoşului şi urechiuşe, care bine trebăluite, cu mujdei de usturoi, bătut cu roşii şi boia şi cu mămăligă făcută în ceaun gros de fontă, din mălai ţărănesc râşnit la moara de apă cu pietre, cu apă de la trei izvoare, sunt cea mai bună mâncare călugărească „money can buy”!

În weekendul acesta a trecut pe la mine un francez de la CERN. Se ducea, sau venea, de la laboratorul de măsurare a radiațiilor din salina Slănic Prahova. Bun, laboratorul este pentru altceva, dar așa scrie pe el, că măsoară ceva. Vorbim de una, de alta, doar așa este frumos și succesul meu în diplomație și în lume a fost că am o conversație plăcută și interesantă. Când, hai să-i zicem Pierre, îmi place numele ăsta, așa îl chemă pe fostul meu coleg de la ”Le Figaro”, ei bine, Pierre mă întreabă: ”Ascultă, Rado, știu că ești mare astrolog, cu studii în Iran, am studiat și eu, când eram tânăr, dar nu am mai avut timp. Ascultă, nu era în astrologie ceva cu niște sfere, că NASA a descoperit o sferă de foc la mare distanță, care înglobează tot sistemul solar?”

În astrologia clasică, veche, antică, poate de acum cinici mii de ani, Pământul este înconjurat de mai multe sfere, a Lunii, a planetelor, a Soarelui, a Tronului Domnului, a Focului, a Cometelor, a Stelelor Fixe etc. În grafia din titlu o reprezentare artistică medievală a teoriei sferelor astrologice.

NASA a descoperit, acum câteva luni, când sonda Voyager a trecut prin ea, o sferă de foc, care înconjoară sistemul solar. Temperatura sferii de foc este de mai multe mii de grade Celsius, peste 50.000. Este un strat subțire de plasmă, provocat de ciocnirea radiației solare, vântul solar, cu radiația de fond a galaxiei. Probabil că poziția sferei de foc variază, în funcție de activitatea Soarelui, de câtă energie radiază. Repet stratul este foarte subțire, dacă ai o viteză suficientă treci sigur prin el, așa cum poți să treci rapid cu degetul prin flacăra unei lumânări, fără să te arzi. Nu știu ce s-ar întâmpla cu echipamentul electronic al unei nave stelare, dar așa mai se rezolvă o taină, de ce farfuriile zburătoare sunt făcute din crom pur.

Coincidența este prea mare, ca să fie o simplă coincidență. Sfera Cometelor este, fără îndoială, Centura, sau Norul Oort, granița materială și foarte evidentă a sistemului solar, iar Sfera de Foc este de asemenea, fără nicio îndoială, sfera de plasmă la temperatură foarte înaltă. Bun, dar cum știau astrologii de acum cinci mii de ani de toate acestea. Informații de la o civilizație anterioară? Bună întrebare!

O să le aflăm pe toate, că în Biblie se spune că nimic ascuns nu o să rămână aşa, aveţi speranţă şi tărie, mâine este o altă zi care ne aşteaptă cu ale ei, bune sau rele, dar care este, în definitiv, o altă zi!

☼ ♂ ♀ HOROSCOP 25 noiembrie 2019

BERBEC Astăzi eşti calm şi ziua îţi aduce o atitudine justă faţă de cei din jurul tău. Fiecăruia, ce merită! Conjunctura arată că ai o puternică forţă emoţională, pe care trebuie s-o controlezi! De luni, ai o idee, un proiect, sau important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Horoscopul tau indica astazi relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant si apa.

TAUR Începe o perioadă mai densă, cu vreme urâtă. E momentul să-ţi faci timp şi pentru relaxare şi să te îngrijeşti. Tratamente de întreţinere, cosmetică, ceva fizioterapie, poate masaje… Egoismul bine temperat te salveaza astăzi de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logica, trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, interesele personale primeaza.

GEMENI Nu prea ai chef de muncă, de efort! Eşti distrat şi îţi e gândul la cadouri, cozonaci, Crăciun şi Revelion. Foarte bine, poţi să faci de pe acuma pregătiri virtuale, Sf. Andrei, Ziua Națională Moş Niculae se apropie! Zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Pare o perioadă lipsită de griji, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice zi bună!

RAC O stare te cuprinde astăzi, de luni, nemotivat. În ciuda vremii, ai o dorinţă de plimbare, de muzică, de vorbe cu prietenii. Dă curs acestor porniri, din ele se constituie starea de bine şi de sănătate! De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Nu este adevărat! Adevărul este ca nu te poti concentra si că-ti scapă aspecte esentiale. Mai interesează-te şi de cele ale sufletului. Nu uita că nu ai un suflet, eşti un suflet care are un corp!

LEU Astăzi operezi o schimbare în abordarea relaţiilor umane. Până acum te bazai mai mult pe latura emoţională, de azi încerci să fii mai raţional şi mai logic! Poţi să obţii mai multă stabilitate. Evită să mai aprinzi ţigaretă după ţigaretă – fumatul este o plăcere sofisticată, nu un obicei nervos. Seara plăcută şi relaxantă. Anumite zâmbete cu subânţeles şi bătai pe umar te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile încep să meargă spre bine, în cercul tău, în anturaj dar şi în dragoste.

FECIOARĂ Ai o zi mai grea, mai dificilă, dar din fericire, cei dragi, familia, partenerul, prietenii te fac să uiţi repede greutăţile! Nu te mai gândi la eşecuri şi nerealizări, mâine e o altă zi! Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Investiţiile pe termen lung în relaţiile sentimentale făcute astăzi se vor dovedi, paradoxal, foarte profitabile… Leagă-te la cap pentru ca o să te doara! Ceva migrene astazi din cauza unor tensiuni neaşteptate in anturaj. Le rezolvi cu diplomatie si treci mai departe.

BALANTĂ Astăzi îţi cultivi cu bună ştiinţă o imagine misterioasă şi plină de secrete. Este bine, după cum spunea Nietzsche, oamenii sunt nişte „animale curioase”, aşa poţi să devii centrul atenţiei! Chiar dacă „nimc nu este important”, dupa cum spune Kabbala, astăzi poţi realiza multe, lua decizii importante, clarifica nişte probleme. Seara îţi aduce o surpriză. Fii originalul original! Asăzi trebuie doar să zici mulţumesc, pentru că treci printr-o perioada in care ajutorul vine de unde nici macar nu te asteptai!

SCORPION Nu fii prea critic, cu alţii, sau chiar cu tine! Înlocuieşte reproşurile cu un zâmbet şi o propunere de colaborare. Oferă-ţi o pauză binevenită în climatul de agresivitate şi încrâncenare! Nimeni nu este chiar aşa de stupid incat sa faca in mod conştient şi premeditat o actiune contrară intereselor proprii. Astăzi – nu e rău deloc… Se poate spune, dupa configuratia astrologică, ca te bucuri de o zi întreagă de influenţe favorabile in sensul ca nu o sa ai nici un necaz mare ! De ceva timp incerci sa faci fata unei enervari fară motiv. Probabil este doar presiunea atmosferica şi vremea cenuşie…

SĂGETATOR Sunt momente când ai dori să urlii ca lupii, ca să te descarci! Încă nu te-ai hotărât dacă unii dintre colegii tăi sunt proşti de crapă pietrele, sau răi ca nişte demoni scăpaţi din infern! Primesti o veste… total lipsita de sens. Poate unde ziua este slab aspectata astrologic, sau cam aşa ceva. Sau poate unde peste tot este haos şi nepăsare. Interesul poartă fesul. Viaţa e o permanenta infruntare de interese, aşa incât trebuie să ai şi puţin noroc în promovarea scopurilor.

CAPRICORN Astăzi ai o mulţime de gânduri şi idei în ceea ce priveşte promovarea intereselor tale prin comunicare. Nu eşti mulţumit de dinamica veniturilor tale şi doreşti să îmbunătăţeşti situaţia. Astazi ai ceva important de lucru. Nu chiar ce-ţi doreai, dar până la urmă activitatea este… activitate! O zi excelentă pentru sentimentalul din tine. Iti prieşte orice discutie la o cafea (sigur, dacă se repară automatul de cafea) si mai lasi deoparte nelinistea si suspiciunea permanenta. Râzi, fă haz de necaz, pentru ca râsul este ultima reduta impotriva prostiei şi a haosului!

VARSATOR Eşti iritat, ca un arici furios, de vreme şi de veştile primite. Trebuie să nu duci enervarea acasă, lasă lucrurile negative pe prag. Este inutil să-i superi pe cei dragi, care ţin la tine! Ziua e favorabilă oricărei iniţiative! Dar, atenţi, portofelul nu-i sac fără fund! Sau cardul, chiar daca este pe debit. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine.

PEŞTI La muncă nu ai spor, orice ai face. Aşa că astăzi nu te implica în decizii şi întâlniri importante. Încearcă să treci rapid şi uşor prin dimineaţă şi oferă-ţi o seară plăcută şi relaxantă! Experienţa bate mai intotdeauna iscusinţa! O calatorie sau o deplasare, pentru un oarecare procent dintre nativi – pe vremea asta care trage la somn, mai bine, nu! Mai bine amână! Nimic din ce a fost nu mai este, dar viitorul este plin de speranţe. Trebuie sa te folosesti de bagajul de informatii din trecut ca sa rezolvi o situatie prezenta. Nu ai liniste pentru că eşti in urmă cu multe treburi. Fă-ţi un plan, cere ajutor!

