Unul dintre concurenții calificați în prima etapă a semifinalei sezonului 11 de la Românii au talent i-a încântat pe jurați în mod aparte. Semifinalista Narcisa Ungureanu, o fetiță de 10 ani, are o poveste incredibilă de viață, dar și o voce superbă.

Cine este semifinalista Românii au talent

Din totalul de 300 de concurenți, 24 au fost selectați pentru a urma să concureze în semifinala Românii au talent. Printre cei 12 semifinaliști ai primei etape ale sezonului 11 s-a numărat și Narcisa Ungureanu, în vârstă de 10 ani.

Fetița este originară din Bucovina, însă nu duce o viață ușoară. Unul dintre părinții ei, este vorba despre tatăl concurentei, este grav bolnav. Narcisa Ungureanu a spus juraților că, dacă va câștiga marele premiu, vrea să plătească tratamentul tatălui său.

De altfel, banii pe care fetița i-a obținut în urma diverselor evenimente private la care a cântat, i-a folosit pentru a plăti tratamentul de la terapie al tatălui său.

Fetița moștenește talentul de la mama sa, se pare, care însă, nu a avut posibilitatea de a performa în domeniu.

Semifinalista vrea să cânte toată viața

„Eu mă numesc Narcisa Ungureanu, am 10 ani și sunt din Suceava. Mama când era mică a vrut să cânte, dar nu a putut fiindcă erau cam săraci și părinții ei nu au lăsat-o să cânte, așa că eu i-am urmat visul.

Am foarte multe piese, am piese despre frații mei, am hore. Am foarte multe trofee, cânt pe la nunți pe la botezuri și cu banii pe care îi câștig la evenimente private îi dau lui tata pentru terapie.

Muzica e viața mea și vreau să fac asta toată viața. O să știe toată lumea de Narcisa din Bucovina.

Tata a avut o tumoră la măduva coloanei și de atunci nu a mai putut să meargă, stătea în pat, acum e mai bine, mergem la Humor la terapie. Eu țin la părinții mei foarte mult, îi iubesc foarte mult”, a spus Narcisa Ungureanu juriului în cadrul preselecțiilor.

Cine sunt finaliștii primei etape ai emisiunii Românii au talent

Publicul a decis cine intră în finala Românii au talent. Dintre concurenți primei semifinale, cinci au fost votați să treacă în etapa decisivă. Toți concurenții visează la marele premiu – cei 120.000 de euro. Acesta nu este însă, singurul premiu. Se mai pun la bătaie 20.000 de euro, ce vor fi câștigați de concurentul care se va califica pe locul doi, în timp ce locul trei va lua 10.000 de euro.