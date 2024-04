Monden A murit celebrul transgender Naomi. A avut o viață „tristă, plină de neajunsuri”







Celebrul transgender Naomi a murit. Tragica veste a fost anunțată de prietena ei, Antonela. Aceasta se afla internată într-un spital din Germania, în comă. Apropiata lui Naomi a declarat că își va aminti mereu de istoria LGBT pe care cântăreața a creat-o.

A murit cântăreața transgender Naomi

„Cu inimă grea, vă anunț că Naomi a trecut în liniște în cursul serii de azi, 19 aprilie 2024. Ne vom aminti mereu de istoria LGBT pe care a creat-o în România și vom păstra amintirile frumoase alături de noi. Sentimentele noastre de compasiune și susținere sunt alături de familia și cei dragi. Odihnă liniștită, Regino”, este mesajul postat de Antonela pe rețelele de socializare, în această seară.

Cântăreața transgender a plecat din România în urmă cu 6 ani. În anul 2014, ea a ajuns în finala Eurovision România și a devenit cunoscută în toată lumea.

A avut o viață tristă și plină de neajunsuri

În urmă cu câteva zile, Antonela a povestit că Naomi a avut o viață „tristă, plină de neajunsuri”, confruntându-se cu transfobie și injustiții sociale. Ea a declarat că urma să se întâlnească cu aceasta în România, dar că nu a mai răspuns la telefon. Antonela a mai spus că ultima dată când a vorbit cu transgenderul părea bine și că totul s-a schimbat brusc.

Ce spune prietena lui Naomi

„Este în comă într-un spital din Dortmund, Germania. Din păcate, starea ei este una foarte gravă. Se luptă între viață și moarte. Nu știm care a fost cauza reală, medicii trebuie să știe mai bine. Ultimele mesaje și ultimele telefoane când am vorbit au fost lunea trecută. Ne înțelesesem să vină în România, dar după aceea nu am mai aflat nimic despre ea. Ieri am primit această veste, toate gândurile mele pozitive merg spre ea. Stabilisem o întâlnire în țară, chiar stabilisem și datele, doar că după aceea s-a întrerupt brusc legătura. Mi se părea destul de ok la voce, avea o voce destul de sănătoasă, vorbea destul de coerent. Este destul de în vârstă, trece de 50 de ani, vârsta își spune cuvântul. Viața ei foarte tristă, plină de neajunsuri, transfobie și tot felul de injustiții sociale au dus la tot felul de presiuni psihice”, a declarat Antonela pentru Spynews.