Cine este modelul transgender Rose Montoya. Activista s-a dezbrăcat la petrecerea LGBTQ+ de la Casa Albă

Modelul și activista transgender Rose Montoya a strânit un real scandal în weekendul trecut, după ce s-a dezbărcat la o petrecerea LGBTQ+ de la Casa Albă. Incidentul a avut loc la scurt timp, după ce s-a întâlnit cu președintele Joe Biden și cu soția acestuia, Jill Biden. Filmarea cu momentul în care Rose Montoya s-a dezbrăcat li și-a scuturat sânii la White HousePride Month a fost postată pe Instagram.

„Aceasta este o bucurie trans. Suntem aici, la Casa Albă, neapologetic trans, queer și maro. A merge în topless în DC este legal și susțin pe deplin mișcarea de a elibera sfârcurile”, a scris modeleul în descrierea clipului video postat pe TikTok. Rose Montoya a devenit cunoscut în timpul pandemiei de COVID-19, când a postat pe TikTok un clip video privind o experiență personală de pe un aeroport.

Modelul a mai adăugat că nu înțelege de ce ar fi o problemă ca femeile să își arate sânii pe stradă dacă bărbații pot face acest lucru oricând și oriunde. „De ce pieptul meu este acum considerat nepotrivit sau ilegal când îl arăt? Cu toate acestea, înainte de a deveni transgender, nu a fost”, a mai spus Rose Montoya.

Cine este Rose Montoya, modelul transgender care și-a arătat sânii

Modelul a copilărit într-un mic oraș fermier din Idaho și este fiica unui pastor. Rose a avut o pasiune pentru muzică în timpul facultății. În anul 2015 a început terapia hormonală pentri a-și schimba sexul. Ulterior, el și-a schimbat și numele legal în Rosalynne. Încă nu este cunoscut ce nume a avut modelul înainte de schimbarea de gen. Ea a afirmat că a devenit bisexuală la un an distanță, iar în 2019 a spus că este o persoană binară.

„Din septembrie 2020, am avut trei operații de afirmare a sexului. Mult timp, am crezut că operația înseamnă că nu-mi iubesc suficient corpul. Anul trecut am învățat că operația este un act de iubire de sine.”, a spus Montoya la scurt timp de la operații. Modelul a fost nominalizată în anul 2021 la Premiile Queerties pentru „cel mai bun TikToker”, potrivit New York Post.