Film despre Nadia Comăneci, la 50 de ani după Olimpiada de la Montreal

Nadia Comăneci va fi protagonista unui film documentar, propus de echipa care a realizat „Nasty”. În 2026 se împlinesc 50 de ani de la momentul Montreal.

Nadia este prima gimnastă care a obținut nota zece, în istoria acestui sport, într-o competiție olimpică. Performanța reușită i-a adus renumele de „Zeița de la Montreal”.

Regizorul Tudor Giurgiu a declarat, sâmbătă seara, la Oradea, că ar dori să realizeze un film documentar despre Nadia Comăneci. Producția ar trebui lansată în 2026, când se împlinesc 50 de ani de la Olimpiada din Montreal. Noua producție va fi realizată de aceeași echipă care a realizat și filmul „Nasty”. Este vorba despre pelicula dedicată lui Ilie Năstase.

„Între timp m-am văzut cu Nadia. Am vorbit un pic despre proiect, o să vedem cum facem. Ideea era să vedem dacă Nadia e deschisă şi vrea. Am vorbit cu ea şi e foarte încântată. Am discutat şi despre nişte aspecte despre care ea n-a prea vorbit şi o să vedem. Dar cred că mergem mai departe”, a declarat Tudor Giurgiu.