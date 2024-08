Sport Nadia Comăneci trece prin clipe de coșmar. A pierdut o persoană foarte importantă







Nadia Comăneci trece prin clipe de coșmar. Socrul său a murit la 93 de ani. Fosta mare gimnastă a anunțat că tatăl soțului ei, Harold Conner, a decedat în urmă cu puțin timp. Nu se știe cauza decesului, momentan.

Nadia Comăneci, sfâșiată de durere

Nadia a declarat că l-a iubit foarte mult pe socrul ei și că a fost un om minunat. „Odihnește-te în pace, Harold Conner! Ai fost un bărbat minunat și iubitor. Te iubim!”, a fost mesajul transmis de Nadia Comăneci pe rețelele de socializare, alături de o fotografie a celui care i-a fost socru.

Socrul Nadiei Comăneci s-a născut din John și Beulah (DeMoss) Conner, pe 6 martie 1931, în Locust Grove, OK. Familia s-a stabilit în cele din urmă în Webb City, MO, unde Harold a absolvit Webb City High School. El și-a continuat studiile la Joplin Junior College și la Universitatea din Kansas, obținând pe parcurs o diplomă de asociat, o licență și un masterat în inginerie arhitecturală. În 1991, a adăugat o diplomă de master de la Universitatea din Oklahoma.

Cine a fost Harold Conner

Tatăl soțului fostei mare gimnaste a lucrat ca inginer de structuri pentru North American Aviation în California de Sud, unde a fost consultant pentru avionul hipersonic X-15, precum și pentru racheta Saturn V. După doi ani în California, a acceptat un post la Portland Cement Association din Chicago, unde a petrecut douăzeci și doi de ani făcând cercetare, management și programare pe calculator. El a fost un expert în beton armat.

A fost mereu un om modest

Chiar dacă avea o situație financiară foarte bună, Harold a fost întotdeauna modest și blând. El a obținut diplome în învățământul superior, a avut succes profesional și a fost vârful de lance al creării unui nou program de studii la OU, pentru care a fost prima persoană inclusă în OU College of Architecture Hall of Fame în 2022. Acesta și-a iubit foarte mult copiii: Michael, inginer electric în zona Chicago; Bruce din Evergreen, CO, pilot/căpitan pensionar la United Airlines, și Bart Conner, din Norman, OK, câștigător a două medalii olimpice de aur în gimnastică în 1984.

Înmormântatea socrului Nadiei Comăneci va avea loc la cimitirul Mount Hope din Webb City, MO, iar o celebrare a vieții va avea loc la sfârșitul acestei veri în Norman, OK.