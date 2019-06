În plină depresie, Nadal a rămas legendă la Roland Garros

„Tenismenul iberic a ajuns campionul absolut la French Open, după ce a bifat al 12-lea titlu. În ciuda performanței, „Matadorul” s-a aflat într-o zonă neagră a carierei.





Turneul de Mare Șlem de la Roland Garros poate fi considerat, indiscutabil, drept un sinonim cu Rafael Nadal (33 de ani).

Uluitorul tenismen iberic a triumfat, duminică, pentru a 12-a oară la French Open, și a devenit, astfel, cel mai titrat jucător din istoria turneului de Mare Șlem de la Paris, dar și maestrul emerit al suprafeței roșii.

De această dată, Nadal (locul 2 ATP) l-a învins, în finală, pe austriacul Dominic Thiem (4 ATP), în patru seturi, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, după trei ore și patru minute de joc. Totodată, „Matadorul” și-a trecut în palmares și cel de-al 18-lea titlu de Grand Slam al carierei. Roger Federer conduce clasamentul cu 20 de titluri, în timp ce, pe locul trei, se află Novak Djokovic, cu 15 astfel de trofee.

„A trebuit să iau o decizie”

Imediat după meciul de duminică, Rafa Nadal a făcut o mărturisire. Spaniolul a spus că s-a confruntat cu numeroase bariere psihice, din cauza accidentărilor care nu-i dădeau pace. „După meciul din primul tur de la Barcelona am stat singur câteva ore într-o cameră şi m-am gândit la ce trebuie să fac. A trebuit să iau o decizie. Una dintre variante era să iau o pauză şi să îmi recuperez corpul. E greu când ai probleme în lanţ. Am spus cinstit, după Indian Wells, că eram jos de tot cu moralul. Fizic şi mental eram jos, dar întotdeauna am dat mai multă importanţă aspectului mental. Nu mă mai simţeam deloc bine, nu mă mai bucuram de joc. Eram mult prea preocupat de problemele de sănătate şi, cinstit vorbind, eram prea negativ”, a afirmat Nadal, cel mai titrat tenismen din istoria întrecerii de la Roland Garros.

