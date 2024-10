Ce s-a întâmplat cu Ion Țiriac în ultimele zile. Miliardarul a spus totul despre starea sa de sănătate

Ion Țiriac, în vârstă de 85 de ani, a avut câteva probleme de sănătate minore, conform informațiilor apărute recent. Fostul mare tenismen și actual miliardar pare să fi depășit aceste probleme, menținându-se activ în viața publică și continuând să gestioneze afacerile sale cu aceeași determinare.

Sâmbătă, 12 octombrie, Ion Țiriac a fost prezent la Patinoarul Allianz-Țiriac Arena din Otopeni, unde a avut loc cea de-a șasea ediție a turneului de hochei pentru copii. Evenimentul a reunit aproximativ 400 de tineri sportivi, iar Țiriac a asistat cu interes la desfășurarea meciurilor, susținând entuziast inițiativele care promovează sportul în rândul celor mici.

În timpul vizitei sale, care a durat în jur de 30 de minute, Țiriac a discutat și despre starea sa de sănătate, liniștindu-i pe cei prezenți cu privire la recentele sale dificultăți medicale. De asemenea, el a abordat subiectul retragerii lui Rafa Nadal din tenis, oferind comentarii despre impactul pe care marele campion spaniol l-a avut asupra sportului mondial.

De asemenea, Ion Țiriac a explicat că motivul internării sale a fost legat de răceala pe care a contractat-o după ce a stat timp de 30 de minute în frig, în așteptarea unei mașini care nu a mai sosit la timp. Această experiență s-a petrecut după un eveniment la noua sală Red Bull din München, unde a asistat la un meci între Real Madrid și Bayern München.

Omul de afaceri a remarcat dimensiunile impresionante ale sălii, care, deși are 10.300 de locuri, pare mult mai mare din interior. A menționat că proiectul sălii, în care s-au investit aproximativ 300 de milioane de euro, era cunoscut de el de acum cinci ani și a adăugat că zona face parte din parcul olimpic, un loc familiar pentru el. Fiind obișnuit să răcească în fiecare an, Țiriac a tratat situația cu umor și a dat de înțeles că este în afara oricărui pericol.

„Domne, totul costă aici, nu știu de unde știți voi de Viena, vă felicit. Securitatea văd că merge, FBI-ul. Am fost invitat să văd noua sală de la Red Bull din Munchen. Au făcut deschiderea, a fost un meci superb între Real Madrid și Bayern Munchen și am văzut ceva care m-a dat pe spate. Având în vedere că sunt 10.300 de locuri, e mult mai mare pe lateral decât crede lumea.

S-a plătit o mică sumă de 300 de milioane pentru aceste 10.000 de locuri. Știam de acum 5 ani, am fost acolo de 4-5 ori și știam că te lasă să construiești în parcul olimpic. Când am ieșit, mașina nu a putut să vină și am stat o jumătate de oră în frig. Eu o iau în fiecare an (n.red. răceala), asta este, nu am ce să fac. Mie mereu îmi trece, acum nu știu de câte ori”, a declarat Ion Țiriac.