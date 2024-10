Sport Care e starea de sănătate a lui Țiriac. De ce s-a internat miliardarul la Viena







Ion Țiriac (85 de ani) a fost internat, ieri, la o clinică din Viena, pentru mai multe investigații medicale amănunțite. Miercuri, omul de afaceri ar fi trebuit să fie prezent la un eveniment al fundației Metropolis, dar organizatorii au anunțat că lipsește, din cauza unor probleme de sănătate.

Fostul tenismen nu are mari necazuri și se află în capitala Austriei pentru investigații de rutină, conform informațiilor celor de la gsp.ro. În 2020 a fost internat într-o clinică din Germania, în timpul pandemiei de coronavirus, după ce a contractat Covid.

Țiriac povestea acel episod neplăcut și afirma că se îmbolnăvise în timpul unei vizite în SUA. A stat sub supraveghere medicală, în spital, opt zile. „Am avut Covid, am fost unul dintre primii. Am luat în Statele Unite. N-am știut că l-am avut, n-am știut că îl port în spate. Imediat feciorul meu cel mare m-a adus în Europa. A trebuit să mă țină în spital opt zile, nu știu de ce. Dar nu în România, în Germania. Apoi m-am săturat și am venit acasă”, povestea miliardarul.

A renunțat la mâncărurile grase

Recent, o verișoară a omului de afaceri, Mariana Stanciu, povestea că, în ultima vreme, omul de afaceri a trebuit să-și schimbe obiceiurile alimentare. Astfel, a renunțat la mâncărurile grase, care îi plăceau mult. „Ion ar mai mânca şi un pic mai gras, ca pe vremuri, dar nu are ce face şi a lasat-o mai moale. Trebuie să aibă grijă şi de sănătate dar și să-și întrețină silueta.”

Mămăliguţă cu brânză, cârnăciori, kaizer, ciorba de burtă, ciorba de fasole sau de legume, în general cam toate felurile de mâncare tradiţionale, erau printre mâncărurile preferate ale miliardarului, după cum povestea verișoara acestuia.