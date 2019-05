Muzică și voie bună la Timișoara

Cel mai mare eveniment street food din Europa ajunge la Timișoara în perioada 10-12 mai, la Muzeul Satului Bănățean.





Timp de trei zile veți avea parte de o experiență unică, fiind purtați într-o călătorie gastronomică. Și pentru că mâncarea bună merge neapărat cu muzică de calitate, atmosfera este completă de Morcheeba, Nouvelle Vague, Asian Dub Foundation Sound System, Subcarpați, Grimus, The Mono Jacks, Gojira & Planet H, Robin and the Backstabbers, Cred Că Sunt Extraterestru și Golan.

