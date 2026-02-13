International

Mutare strategică la Bruxelles. Reguli mai simple pentru fuzionarea companiilor europene

Mutare strategică la Bruxelles. Reguli mai simple pentru fuzionarea companiilor europene
Uniunea Europeană analizează o posibilă revizuire a normelor care guvernează fuziunile și achizițiile, cu scopul de a facilita aprobarea tranzacțiilor la nivel paneuropean. Demersul urmărește să permită companiilor din spațiul comunitar să atingă o dimensiune mai mare și să concureze mai eficient cu rivali din afara UE, potrivit unor surse apropiate discuțiilor, citate de Reuters.

Comisia Europeană, instituția care aplică regulile de concurență în Uniunea Europeană, lucrează la o actualizare a legislației privind concentrările economice, în vigoare din 2004. Un document preliminar ar urma să fie publicat în primăvară pentru consultare publică, înainte ca eventualele modificări să fie adoptate oficial.

Inițiativa apare într-un context în care mediul de afaceri, în special companiile din telecomunicații, solicită o abordare mai flexibilă care să permită consolidarea pieței. În același timp, Europa încearcă să își întărească autonomia economică și să reducă dependența față de economii precum Statele Unite și China.

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen. Sursă foto: X.com

Potrivit informațiilor disponibile, autoritățile europene ar înclina spre susținerea fuziunilor care implică operatori din mai multe state membre, în detrimentul celor limitate la o singură piață națională, care pot duce la întărirea poziției dominante a unui număr restrâns de companii pe plan intern.

În evaluarea viitoarelor tranzacții, Comisia ar putea acorda o importanță mai mare unor factori precum inovația, sustenabilitatea, reziliența economică, nivelul investițiilor și impactul asupra ocupării forței de muncă. Dintre aceste elemente, argumentele legate de inovație ar putea avea o pondere mai consistentă în procesul de aprobare, în condițiile în care celelalte criterii sunt mai greu de măsurat în mod obiectiv.

În prezent, cadrul european privind fuziunile este orientat în principal spre prevenirea creșterii prețurilor și a reducerii opțiunilor pentru consumatori. Totuși, criticii consideră că această abordare ar trebui completată cu o analiză mai amplă, care să includă și efectele asupra investițiilor și capacității de inovare pe termen lung.

