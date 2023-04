Musk numește New York Times ziar de „propagandă”. Ziarul și-a pierdut statutul de cont verificat pe Twitter după ce a refuzat să plătească pentru el

„Adevărata tragedie a @NYTimes este că propaganda lor nici măcar nu este interesantă”, a scris duminică pe Twitter directorul general al Twitter, Elon Musk, pe Twitter.

Musk s-a dublat într-un al doilea tweet, numind feed-ul publicației „ilizibil” și „echivalentul diareei pe Twitter”.

The New York Times a anunțat vineri că nu va plăti pentru insigna verificată pentru contul său instituțional. De asemenea, publicația a declarat că nu va rambursa reporterii pentru conturile personale Twitter Blue, „cu excepția unor cazuri rare în care acest statut ar fi esențial pentru scopuri de raportare”, a declarat un purtător de cuvânt al NYT pentru Reuters.

Twitter a anunțat la 23 martie că societatea va începe „să reducă” programul său verificat vechi și va elimina insignele asociate cu marcaje de verificare la 1 aprilie.

Insigna contului nu mai este vizibilă

Așa cum s-a promis, marca de verificare a fost retrasă fără menajamente de pe contul de Twitter al „Doamnei Gri”. Duminică dimineața, insigna contului nu mai era vizibilă pentru cei aproape 55 de milioane de vizitatori ai acestuia.

Organizațiile care nu sunt verificate în prezent vor trebui să plătească 1.000 de dolari pe lună pentru marcajul auriu, plus 50 de dolari pe lună pentru fiecare afiliat suplimentar. Abonamentele individuale la Twitter Blue încep de la 7 dolari pe lună pentru insignă.

The New York Times nu este singurul care a decis să renunțe la taxele asociate acum cu insignele de verificare ale Twitter. The Washington Post și CNN au anunțat că nu vor plăti pentru statutul de verificare albastră al angajaților, a relatat sâmbătă Politico.

Casa Albă a anunțat că nu mai plătește

Casa Albă a declarat, de asemenea, că nu va plăti pentru verificarea continuă a profilurilor oficiale ale personalului pe Twitter, potrivit Axios.

”Am înțeles că Twitter Blue nu oferă ca serviciu verificarea la nivel de persoană. Astfel, o bifă albastră va servi acum pur și simplu ca o verificare a faptului că contul este un utilizator plătit”, le-a spus directorul de strategie digitală al Casei Albe, Rob Flaherty, angajaților într-un e-mail trimis vineri după-amiază, a relatat publicația.

În răspunsul său care vizează NYT, Musk a oferit, de asemenea, un sfat și altor publicații.

În plus, el a părut să sugereze că nu toți adepții NYT sunt legitimi. Nu este clar dacă Musk sugera că unii dintre adepții publicațiilor erau roboți, au fost cumpărați sau nu erau „reali” într-un alt mod.

„Ar avea mult mai mulți adepți adevărați dacă ar posta doar articolele lor de top”, a spus Musk.

„Același lucru este valabil pentru toate publicațiile”, a adăugat el, citat de theblaze.com.