Muncitorii sezonieri au devenit aur pentru fermierii din Regatul Unit al Marii Britanii, din cauza restricțiilor de zobor în această perioadă, precum și din cauza Brexitului.

Astfel, fermierii britanici testează roboți care să culeagă fructe din cauza lipsei de mână de lucru.

Agricultural Engineering Precision Innovation Centre a lansat un proiect inovator în sprijinul fermierilor. Vor testa roboţi în ferme în acest sezon și, conform unui nou consorțiu, se dorește producerea și introducerea pe piață a tehnologiei necesare.

În prima fază testele cu roboţi vor fi efectuate la fermele care cultivă mere, afine, salată şi brocoli. Consorţiul care include Agri-EPI Centre, alături de Universitatea din Lincoln, sindicatul fermierilor National Farmers Union şi alte părţi, are sprijinul a peste 100 de producători de alimente proaspete din Marea Britanie.

Pandemia de coronavirus le dă mari bătăi de cap fermierilor din Europa. Aceștia au avut dificultăţi în a-şi asigura forţa de muncă necesare pentru a culege recoltele din acest an, după ce măsurile de carantină au restricţionat mişcarea muncitorilor sezonieri de-a lungul continentului.

În cazul Marii Britanii, problema lipsei de muncitori sezonieri este agravată de ieşirea din Uniunea Europeană, care i-a făcut pe muncitori să îşi caute de lucru în altă parte. Mai puţin de o treime din muncitorii emigranţi în agricultură ar urma să ajungă în acest an din cauza coronavirusului.

„Această situaţie ar putea provoca probleme serioase pentru numeroase sectoare, precum culegerea de fructe şi legume, ceea ce pe cale de consecinţă va conduce la reducerea alimentelor disponibile în Marea Britanie, într-un moment în care este mare nevoie de ele”, a declarat Simon Pearson, profesor de tehnologie agricolă la Universitatea din Lincoln.

În contextul tehnologiei folosite de către fermieri, în Noua Zeelandă, un câine-robot conceput pentru misiuni pentru îndrumatul oilor.

Câinele-robot Spot, realizat Boston Dynamics cu sediul în SUA, a devenit un experiment aparte pentru compania de tehnologie Rocos și ar putea ajuta fermierii și industria agricolă la fel de bine cum o fac în general câinii obișnuiți.

Spot a fost creat cu un design care îi permite să meargă pe teren accidentat.

„Suntem interesați să vedem cum am putea pe viitor să ne folosim de roboți și ne-am gândit că ar fi interesant să scoatem robotul Spot pe teren, alături de alți câini care îndrumă oile. Nu am avut așteptări că va înlocui câinii adevărați cu succes, dar am fost surprinși să vedem cât de bine s-a descurcat.

Un alt lucru interesant a fost că, deși câinii de casă nu îl plac pe Spot, câinii de la fermă nu au reacționat în niciun fel, iar oile s-au lăsat manevrate de câinele-robot”, a declarat David Inggs, reprezentant al companiei Rocos.