Monden Cum arătă vila în care locuiește Mugur Mihăescu. „Garcea” are gazon pe acoperiș și piscină interioară







Mugur Mihăescu duce un trai liniștit alături de soția lui într-o locuință de lux din zona de nord a Capitalei. Vila comediantului este estimată la aproximati 800.000 de euro și este dotată cu piscină interioară și gazon pe acoperiș.

Mugur Mihăescu trăiește alături de soția lui într-o vilă din zona de nord a Capitalei. Comediantul a început construcția micului conac în 2004 și a dotat-o cu piscină interioară, gazon pe acoperiș, precum și o grădină imensă

Mugur Mihăescu are o vilă de 800.000 euro

Însă, odată ce Ivona, fiica acestuia, a plecat la studii în străinătate, Mugur Mihăescu are de gând să o închirieze sau să o vândă. În prezent locuința comediantului este estimată la aproximativ 800.000 de euro. Proprietatea actorului se întinde pe o suprafață de câteva sute de metri pătați și a fost decorată după gusturile proprii.

De-a lungul timpului Mugur Mihăescu a adăugat câteva îmbunătățiri. Pe lângă zona de living dotată cu șemineu, acoperișul cu gazon și piscina interioară, actorul a decorat pereții casei cu diverse tablouri. Pentru funcționalitatea spațiului a ales o canapea de piele și piese de mobilier luxoase și evident, extrem de costisitoare, potrivit Cancan.

Vila estimată la 800.000 de euro

În grădina uriașă tronează la loc de cinste o multitudine de copaci, flori dar și câteva rânduri cu legume. La utlimul etaj al vilei, Mugur Mihăescu se relaxează într-o mică zonă unde crește gazon. Enervat la culme de faptul că nu putea ieși cu bolidul din cauza lipsei de asfalt, actorul, împreună cu alți vecini au pus mână de la mână și au asfaltat strada.

„Am gazon și pe casă. Văzută de sus, casă mea este doar o pată verde. Nu are acoperiș, la ultimul nivel este o terasă pe care am plantat iarbă. Am o grădina cu livadă imensă, cu roșii, zarzavat și tot felul de legume. Mi-am asfaltat stradă pe banii mei, 330 de metri de stradă. Eu și niște vecini am strâns bani și am asfaltat-o în întregime. Bineînțeles că figurează că și cum ar fi fost reabilitată de primărie”, spunea actorul.

Mugur Mihăescu are de gând să vândă vila

Referitor la vânzarea sau închirierea casei, Mugur Mihăescu a abordat acest subiect în emisiunea moderată de Denise Rifai. După ce Ivana, fiica lui a plecat în străinătate, actorul a decis că ar fi timpul să se despartă de vila din Pipera.

„Casa asta mi-a rămas mare! M-am apucat s-o renovez, s-o redecorez, dar vreau să mă mut, s-o închiriez, s-o vând. Nu sunt încă foarte decis. Dar nu mai are nici un farmec de când a plecat fiică-mea”, a mai spus Mugur Mihăescu.