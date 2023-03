„Vacanța Mare”, mină de aur pentru PRO TV. Mugur Mihăescu: „Sârbu a zis că după al doilea an vrem să-l jecmănim”

Mugur Mihăiescu a vorbit despre perioada în care a jucat în „Vacanța mare”, emisiune care a contat enorm pentru cariera sa în actorie. Rolul polițistului „Garcea” este cel cu care rămâne în amintirea tuturor românilor. Acesta a mărturisit că dacă actorii ar fi fost plătiți în funcție de toate eforturile pe care le-au făcut, ei ar fi primit salarii chiar și de trei ori mai mari. Mai mult decât atât, Mihăiescu a dezvăluit și ce sume de bani a obținut postul de televiziune în urma difuzării emisiunii.

„Dacă eram plătiți în funcție de câtă publicitate era, ar fi trebuit să fi plătiți triplu”, a spus actorul. Mugur Mihăiescu a mai adăugat că un prieten din lumea televiziunii l-a ajutat să își negocieze contractul pentru al doilea sezon din „Vacanța Mare”. Omul de afaceri Adrian Sârbu chiar l-a întrebat pe actor cine l-a învățat să își negocieze atât de bine contractul pentru că pretențiile salariale ale lui Mihăiescu au crescut. „Sârbu a zis că după al doilea an vrem să-l jecmănim. Mi-a spus că se vede că am învățat ceva în televiziune”.

Câți bani a adus „Vacanța mare” pentru ProTV

Mugur Mihăiescu a mărturisit că în perioasa în care emisiunea a fost televizată la ProTV, postul de televiziune a obținut în jur de 100 de milioane de euro. Grupul „Vacanța mare” s-a mutat în anul 2007 la postul de televiziune Kanal D, dar contractul a durat doar doi ani. Emisiunea a fost difuzată timp de opt ani la postul de televiziune ProTV. Actorul a dezvăluit că în această perioadă a înregistrat venituri considerabile.

„Am câștigat în doi ani jumătate de Kanal D mai bine decât în toți anii de ProTV. Cine este interesat atât de mult de veniturile mele, se poate uita la conturile mele bancare. Tot ceea ce am făcut vreodată, am făcut prin bancă. Așa am fost învățat”, a mai declarat Mugur Mihăiescu în timpul podcast-ului lui Cătălin Măruță.