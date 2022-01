N-a crezut în boală, dar a primit cea mai grea lovitură! Mugur Mihăiescu nu a scăpat. S-a infectat cu Covid

Actorul de comedie s-a infectat cu Covid-19 chiar în vacanța de Revelion. Acesta a petrecut în Spania, țara cu sute de cazuri pe zi. Nici familia lui nu a scăpat.

S-a infectat cu COVID-19

Mugur Mihăescu a declarat că a făcut o formă ușoară, fiind vaccinat cu ambele doze. Acesta a mărturisit că are nasul înfundat și tușește din când în când, dar nu este atât de afectat.

„Am un guturai din ăsta. Nevastă-mea tocmai a făcut Omicron, fiica mea tocmai a făcut, fratele meu tocmai a făcut! Toți sunt vaccinați. Da, eu acum am Omicron, e un guturai, stau în casă, că nu ies afară de nebun. Am fost pe rând toți vaccinați. Eu sunt vaccinat, cu toată familia mea. Pe toți prietenii mei vaccinați i-a lovit Omicron, e un guturai. Nimeni nu mai intră în spital, e guturai, e vorba doar despre bani”, a spus Mugur Mihăescu .

Acesta a criticat de foarte multe ori măsurile Comitetului pentru Situații de Urgență și este convins că autoritățile au impus masca de protecție pentru o serie de interese financiare.

„Este un fel de product placement sau publicitate ascunsă. Aici nu mai este vorba de protejarea populației, nici de protejarea sistemului medical. Această variantă de Covid-19 nu produce niciun fel de probleme asupa sistemului medical. Acum e vorba doar de bani, nu de populație”, a declarat Mugur Mihăescu.

A pierdut tot!

Actorul nu a avut niciodată o părere bună despre măsurile împotriva COVID-19 și a mărturisit că a fost la un pas să își piardă afacerea din cauza autorităților.

„Eu personal, Mugur, nu am pierdut. Firma, da, a pierdut. Firma este a mea, dar e persoană juridică. Trebuie să ne dezbărăm de obiceiul de a zice dacă pică patronul, pică firma. Un business corect îl dezvolți astfel încât persoana aia juridică să trăiască și fără tine, după ce crapi tu sau dacă ție ți se întâmplă ceva”, a declarat Mugur Mihăescu.

Vedeta a povestit că singura lui scăpare au fost banii economisiți.

„De exemplu, ți-a picat o firmă care are 2.000 de angajați, pentru că nu știu ce a pățit patronul, 2.000 de angajați au rămas pe drumuri. Pe bune, aia se numește firmă? Da, firma mea a pierdut. A pierdut ca toate celelalte firme din toate domeniile astea. Am pierdut aproape tot. Noroc că aveam bani puși deoparte și am zis că susținem. Deocamdată, businessul meu își revine”, a încheiat Mugur, potrivit România Tv.