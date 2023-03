Cele mai dureroase momente prin care a trecut actorul Ovidiu Cuncea. A renunțat la meseria care l-a consacrat pentru a deveni preot

Actorul a rămas în mintea tuturor cu aparițiile sale pline de umor din show-ul „Vreau să fiu mare vedetă”. La acea dată actorul era plătit foarte bine, și asta pentru că emisiunea pe care o prezenta făcea un rating foarte mare.

De curând, Ovidiu Cuncea a dezvăluit cum părinții săi au murit la câteva zile unul după celălalt, ca la scurt timp și fosta sa soție să se stingă din viață.

Ovidiu Cuncea, despre moartea părinților săi

Recent, Ovidiu Cuncea a vorbit la emisiunea Cristinei Șișcanu de la Metropola TV despre drama care a precedat decizia sa de deveni preot. „Eram la ziua lui tata, știam că are un cancer la prostată, nu era ceva foarte grav, dar avea și niște probleme la inimă. L-am văzut la 17 august eu am plecat la Fălticeni, aveam o filmare, pe 26 august a plecat dintre noi. Pe mama când am văzut-o apoi, mi-a zis „l-am iubit”. Plecaseră amândoi spre spital la o colegă de-a mea, era șefă de secție acolo. L-am înmormântat pe tata marți, joi mi-a murit mama, am înmormântat-o sâmbătă”, a spus fostyl actor.

El a mărturisit că acea perioadă a fost cea mai grea perioadă din viața sa, mai ales că a urmat apoi și moartea fostei sale soții. Acesta a mărturisit că mergea pe stradă în acea perioadă și simțea că nu mai are aer, având în vedere că pierderea suferită a fost una foarte puternică.

Cât câștiga actorul când lucra în televiziune

Ovidiu Cuncea a dezvăluit apoi că în perioada în care era gazda show-ului „Vreau să fiu mare vedetă” a ajuns să câștige destul de bine, 10.000 de euro pe lună.

„Câștigam bine, mai ales pe vreme aia. M-a întrebat Simona Pătruleasa și am apucat să-i spun, și ea zice „Cât?”, „mamă, Ovidiu, nu mai ai noțiunea banilor”. Ea avea un salariu de 2.000 de euro, prezenta știrile, avea un salariu normal 1.500 de euro. Nu era vorba de valoare, era vorba că avea audiență foare mare. Era și norocul meu. Apoi mi-au dat bani în funcție de audiență.

Norocul meu a fost că s-a făcut audiență. Dacă nu sărea de 16 puncte de rating, nu-mi mai dădeau banii, îmi scădeau nu știu cât. Am plătit casa, o casă mare, un apartament cu patru camere”, a spus fostul actor, potrivit viva.ro.