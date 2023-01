Cristina Șișcanu nu s-a putut bucura de vacanță. Ce a pățit soția lui Mădălin Ionescu. „A început să mi se umfle!”

Cristina Șișcanu a povestit că a avut probleme grave cu tenul chiar dinainte să plece în vacanță, alături de familie, în Italia. Vedeta a apelat la o cremă antiacneică înainte să ajungă la destinație, dar nu și-a făcut efectul și problema s-a agravat. Acesta a mărtusit că fruntea ei s-a umflat foarte tare și că s-a speriat îngrozitor.

„Să vă zic ce mi s-a întâmplat în vacanță. Efectiv, la un moment dat, a început să mi se umfle fruntea, aici, ca un cucui, zici că am dat cu capul de ceva și mi se umfla. Nu, era un coș, un coș dureros și din acela mare. Urât rău de tot. Ce să fac? Nu aveam nimic la mine. Eu, înainte să plec în vacanță, tot aveam probleme cu tenul, începeau să-mi apară tot felul de prostioare pe față. Coșulețe, nebunii.

Chiar vorbeam cu fetele de la machiaj că nu mai știam ce să fac. Și am aflat de o cremă. A fost minunat, nu mai aveam nimic, am plecat în vacanță fără nicio grijă. Dar nu l-am luat cu mine (n.r. tubul de cremă). (…) Doamne, ce rău îmi pare că nu am făcut o poză. Era ceva îngrozitor. Era așa de umflat, pe o porțiune atât de mare. S-a întâmplat dintr-odată și a început să crească și nu se mai oprea”, a povestit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu nu mai are timp de soț

Recent, Cristina Șișcanu a mai povestit că timpul cu soțul ei, Mădălin Ionescu, este limitat, dar că lucrurile se vor schimba atunci când fetița lor Petra va mai crește.

„I-am zis Petrei… ca părinții să nu fie stresați, să fie relaxați, zâmbitori, mai au și ei nevoie de momentele să petreacă așa împreună, să se giugiulească, ca iubiții. Și Petra a zis că n-avem voie și să mai stăm vreo jumătate de an, până face ea 6 ani și după aia o să ne mai lase și pe noi să facem lucruri așa ca iubiții”, a spus Cristian Șișcanu.