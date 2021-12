Mr. Big, marea vedetă din „Sex and The City”, acuzat de viol! Chris North neagă toate acuzațiile

Două acuzații de viol pentru Mister Big. Cu tot scandalul iscat, starul Sex And ​​The City, Chris Noth, „nu este investigat în acest moment” pentru acuzațiile de agresiune sexuală împotriva sa, a dezvăluit poliția din LA. La doar câteva zile după premiera remakeului HBO Max, Mr. Big a fost acuzat de comportament sexual agresiv – inclusiv viol – de către două femei diferite.

„Nu există nicio investigație în acest moment”, au declarat forțele de ordine pentru Deadline despre afirmația unei femei conform căreia starul Sex And The City ar fi violat-o în 2004.Joi a apărut știrea potrivit căreia a fost depus un raport la LAPD cu acuzații de agresiune sexuală din partea a două femei, care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Incidentele ar fi avut loc la Los Angeles în 2004 și, respectiv, la New York în 2015

Zoe*, în vârstă de 40 de ani, și Lily*, în vârstă de 31 de ani, au susținut că au fost agresate de actor – care joacă rolul Mr. Big în serialul de succes și în continuarea ulterioară – dezvăluind pentru The Hollywood Reporter că urmărind diferite premiere și reportaje la HBO Max le-au fost aduse la suprafață amintiri dureroase.

Se spune că primul presupus incident a avut loc după ce Zoe a început să primească mesaje text tip„flirt” de la actor. După ce a venit în apartamentul său, pentru că i s-a cerut să returneze o carte, el ar fi sărutat-o ​​„imediat ce a pășit pe ușă”. Zoe susține că Chris Noth a violat-o: „Am strigat „Stop”… Și el nu a făcut-o”.

A doua acuzație vine de la Lily, care lucrează ca jurnalist și avea 25 de ani la momentul presupusului incident. Ea a susținut că a fost invitată la cină de Noth și, ulterior, a fost invitată înapoi în apartamentul lui, odată ce restaurantul s-a închis pentru a-i vedea colecția de whisky.

Cu toate acestea, Lily a susținut că, în timp ce se afla în apartament, actorul a început să o sărute, lucru pe care inițial ea „a distrat-o”. „El a tot încercat și a încercat și a încercat, iar eu ar fi trebuit să spun NU mai ferm și să plec. Și apoi următorul lucru pe care l-am știut, și-a dat pantalonii jos și stătea în fața mea”, susține ea. După ce se presupune căa folosit forța asupra ei, Lily a susținut că Noth „făcea sex cu mine din spate pe un scaun… Eram în fața unei oglinzi. Am plâns cum s-a întâmplat.

De ce apar acuzațiile abia acum, se întreabă Mr. Big

Zoe a explicat că a decis să vorbească acum despre acuzații după ce „a văzut că își reia rolul din Sex and the City a declanșat ceva în mine… Atâția ani, am îngropat această amintire”.

Ca răspuns la acuzații, Chris Noth a făcut următoarea declarație pentru The Hollywood Reporter:

„Acuzațiile împotriva mea făcute de persoane pe care le-am întâlnit cu ani, chiar decenii în urmă sunt categoric false. Aceste povești ar fi putut fi de acum 30 de ani sau de acum 30 de zile – nu înseamnă întotdeauna nu – aceasta este o linie pe care nu am trecut-o.

„Întâlnirile au fost consensuale. Este dificil să nu punem la îndoială momentul în care apar aceste povești. Nu știu sigur de ce ies la suprafață acum, dar știu asta: nu le-am agresat pe aceste femei.