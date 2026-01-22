Motorina care a lăsat mașinile pe loc în plină iarnă. Șoferii păgubiți pot cere despăgubiri, iar stațiile PECO intră sub control

Republica Moldova. Zeci de șoferi au rămas cu mașinile defectate în mijlocul iernii, după ce motorina alimentată la benzinării s-a cristalizat sau a format depuneri de parafină, provocând avarii costisitoare. Autoritățile confirmă că prejudiciile pot fi recuperate în instanță, dacă testele de laborator vor demonstra că stațiile PECO au vândut combustibil neconform pentru sezonul rece, iar controalele inopinate deja au început.

Mai mulți conducători auto au reclamat că, odată cu scăderea bruscă a temperaturilor, motorina din rezervoare fie s-a cristalizat, fie a format un strat de parafină, ceea ce a dus la blocarea filtrelor, defectarea sistemelor de injecție și, în unele cazuri, la imobilizarea completă a mașinilor. Reparațiile au presupus costuri considerabile, suportate integral de șoferi.

După apariția în spațiul online a mai multor înregistrări video cu automobiliști păgubiți, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a anunțat inițierea unor controale inopinate la stațiile de alimentare cu combustibili. Verificările vizează calitatea motorinei comercializate în sezonul rece și respectarea cerințelor legale.

Potrivit instituției, până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi supuse testelor de laborator, în mod inopinat, zece stații PECO din diferite regiuni ale țării, indiferent de temperaturile de afară, pentru a se stabili dacă produsul corespunde standardelor pentru perioada de iarnă.

„Inspectoratul de stat nu a primit nicio plângere oficială de la niciun șofer sau cetățean, cu bon fiscal și date clare despre stația de alimentare. Toate informațiile au venit fie din spațiul online, fie prin apeluri telefonice. În funcție de rezultatele de laborator, agentul economic va fi tras la răspundere contravențională.

Cu aceste rapoarte, consumatorul va putea merge în instanță pentru a cere despăgubire”, a explicat șeful ISSPNPC, Sergiu Dărănuță.

Specialiștii în protecția consumatorilor atrag atenția că obligația informării corecte revine agenților economici. Directoarea Centrului European al Consumatorului din Republica Moldova, Mihaela Pascal, subliniază că șoferii trebuie să știe exact ce tip de combustibil cumpără.

„Agenții economici sunt obligați să ofere informații complete despre caracteristicile esențiale ale produsului. În cazul motorinei, vorbim inclusiv despre punctul de filtrabilitate la temperaturi joase. Dacă aceste informații lipsesc, consumatorul are dreptul să le solicite”, a menționat Mihaela Pascal.

Autoritățile recomandă șoferilor afectați să păstreze bonurile fiscale de la alimentare, precum și documentele eliberate de service-urile auto, și să depună o petiție oficială pentru recuperarea prejudiciilor. Agenții economici găsiți vinovați riscă amenzi de până la 9.000 de lei.

În Republica Moldova sunt înregistrate aproximativ 640 de benzinării, iar autoritățile dau asigurări că verificările vor continua și în perioada următoare.